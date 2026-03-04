El pase de Julián Millán a Fluminense le puede dejar a Nacional hasta US$ 6.500.000: qué tiene que ocurrir para eso

El pase del futbolista colombiano Julián Millán de Nacional a Fluminense cuando el mercado de pases ya está cerrado en Uruguay, representa un problema para Jadson Viera desde lo deportivo (porque pierde a una de sus figuras y no tiene reemplazo), pero es para los tricolores una fuente de ingresos.

Según pudo conocer Referí, Nacional tenía el 95% de la ficha del jugador y el club que lo formó en Colombia, Inter Palmira , se había quedado con un 5% .

Los tricolores compraron su ficha en dos partes, el 50% en enero de 2025, cuando pagaron US$ 700.000, y el restante 45% en enero de este año luego de desembolsar US$ 1.000.000.

Nacional se aseguró US$ 4.100.000 por la transferencia y además acordó opciones para mejorar sus ingresos con bonos. De ese monto inicial al club le quedan US$ 3.500.000 porque el jugador renunció a su 20% y el empresario cobró 7,5% de la comisión (US$ 300.000).

Los bonos de la transferencia de Millán se dividen en dos niveles.

Por un lado, se podrán asegurarán US$ 1.000.000 más si el jugador disputa más del 50% de los partidos de esta temporada.

Además, Nacional cobrará un bono de US$ 500.000 si Fluminense conquista cada uno de estos torneos en los próximos cuatro años: Copa Libertadores, Brasileirao, Copa Brasil y Carioca. Allí podrá embolsar hasta US$ 2.000.000.

El club tiene seguros US$ 3.500.000 y podrá cobrar hasta US$ 6.500.000.

Millán firmó un contrato con Fluminense por cuatro años, en donde recibe un salario que es el doble del que percibía en los tricolores.

Este martes por la noche Nacional despidió al jugador a través de las redes sociales con una publicación y un video. En el primero, el club escribió: "Gracias Julián por defender nuestros colores con tanta entrega y dedicación".

"Con esfuerzo y compromiso te ganaste el cariño de todo el pueblo Tricolor y te vas con el agradecimiento eterno de cada hincha. ¡Muchos éxitos en lo que viene!", se lee en el tuit de la cuenta oficial tricolor.