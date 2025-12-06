FIFA confirmó el calendario de la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: mirá los días días, horarios y sedes del Grupo H

La FIFA dio a conocer este sábado en un evento, liderado por el presidente Gianni Infantino , el calendario completo del Mundial 2026 , que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, y Uruguay hará su debut ante Arabia Saudita el 15 de junio en Miami a la hora 18 local por el grupo H, que también lo integra España y Cabo Verde .

El equipo de Marcelo Bielsa hará su debut en 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita en Miami a la hora 19 de Estados Unidos.

Posteriormente, la segunda fecha ante Cabo Verde , también será en Miami el 21 de junio de 2026 a la hora 19 de Estados Unidos.

Por último, la última jornada de la fase de grupos ante España , será el 26 de junio en Guadalajara a la hora 21 de México.

Otro detalle a tener en cuenta es que la FIFA también presentó el calendario de la fase final del torneo: si Uruguay es primero en su grupo jugará a las 17:00 del 2 de julio en Los Ángeles contra el segundo del Grupo J.

En caso de quedar en el segundo lugar, volverá a jugar en Miami el 3 de julio a las 20:00 contra el primero del Grupo J que podría ser la selección Argentina.

Arabia Saudita, el tapado con el que debutará Uruguay

La selección dirigida por Marcelo Bielsa tendrá su debut el 15 de junio ante Arabia, el equipo que dio la sorpresa el pasado Mundial en Qatar al derrotar a Argentina en la primera jornada del torneo.

Un adversario que no será para nada sencillo en el Mundial 2026, por la velocidad de sus futbolistas y la experiencia de varios de ellos, además de contar con un técnico como el francés Hervé Renard, un entrenador que supo ganar la Copa Africana de Naciones con Costa de Marfil en 2015.

La gran figura de Arabia Saudita es Salem Al-Dawsari, quien actualmente es compañero de Darwin Núñez en Al-Hilal de ese país, uno de los grandes del fútbol árabe y que también es recordado por el golazo que le marcó a Argentina la pasada edición de la Copa del Mundo.

Uruguay y Arabia Saudita se han enfrentado hasta el momento solo en tres oportunidades.

Cada uno ganó en una ocasión, mientras que la restante, terminó en empate.

La última vez que jugaron entre sí, fue la única por un Mundial y fue en Rusia 2018, cuando Uruguay ganó 1-0 con gol de Luis Suárez.

En las otras dos, el 27 de marzo de 2002, jugando como local, Arabia Saudita venció 3-2 a los celestes en un amistoso.

El restante encuentro que terminó con igualdad, se disputó el 10 de octubre de 2014, también en suelo árabe, y fue 1-1.