El elogio de Marcelo Bielsa a Lamine Yamal y con el que explicó las dificultades que Uruguay tiene para atacar a sus rivales

El entrenador de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, no asistió al sorteo del Mundial 2026 que se realizó en Washington DC pero ya conoce a sus rivales. La celeste quedó emparejada en el grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde .

Actualmente ocupa el primer lugar del ranking FIFA y cuenta en sus filas con uno de los mejores jugadores del mundo , el extremo de Barcelona Lamine Yamal.

El 29 de agosto, en el Estadio Centenario, antes de la última doble fecha de las Eliminatorias donde Uruguay se enfrentó con Perú y Chile, Bielsa se refirió a Lamine Yamal y luego terminó elogiando a Juan Ramón Carrasco.

Bielsa habló largo y tendido en aquella conferencia e hizo una profunda autocrítica de su actuación al frente de la selección uruguaya: "Cuando uno gestiona capital humano de tanta riqueza tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado, entonces la primera conclusión que puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el capital humano que me toca manejar en proporción a las cualidades que tiene, es un objetivo no cumplido. Si tuviera que calificar mi gestión diría: 'Mire, deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos'".

Luego explicó cuáles fueron las razones por las cuáles su equipo no lograba dar su mejor versión.

"Las miradas tradicionales le restan peso a la velocidad del juego como un factor decisivo, pero jugar rápido es muy importante. El fútbol tiene una cosa muy difícil que es la más importante: desequilibrar para atacar. Desequilibrar quiere decir que tenés un montón de jugadores enfrente y los vas eliminando para tener menos jugadores entre la pelota y el arco rival o tenés más jugadores entre la pelota y el arco rival. Es el principio del ataque. Cuantos menos jugadores del rival tenés entre la pelota y el arco rival más opciones tenés de crear peligro y que se agreguen jugadores para aumentar la diferencia numérica. Eso tiene una alternativa: gambetear. Si tenés un wing como el del Barcelona (Lamine Yamal) que vos le das la pelota y no le importa si tiene que gambetear a 10 o a 2, rompe el análisis. Pero los partidos son 11 jugadores frente al área propia, los defensas centrales del que ataca por delante del círculo central y no se les puede entrar, ¿cómo se hace para entrar? Hay que llevar rápido la pelota, la pendulación genera la sobrepoblación del lugar dónde está la pelota. Depende muchísimo con qué velocidad llevás la pelota de un sector a otro", explicó Bielsa.

Fue luego que Bielsa se refirió al Juan Ramón Carrasco jugador. JR fue un volante con una capacidad técnica notable tanto para sacarse jugadores de encima como para asistir o rematar con una pegada única.

"Cada vez que hablo siempre estoy pensando en un crack, como (Juan Ramón) Carrasco. 'Uy si me escucha Carrasco, qué dirá de la cantidad de tonterías que está diciendo este tipo', porque si imaginamos el fútbol según Carrasco, ojalá hubiera sobredosis de Carrasco porque todas estas cosas no las necesitaban, resolvían a través de una impronta individual que no necesita otra cosa.", expresó.

Bielsa se refirió a Yamal para explicar cómo un equipo como España no encuentra tantas dificultades como Uruguay para generar peligro. Uno depende de la impronta individual de un crack como Yamal. El otro necesita acumular más jugadores para eliminar rivales porque no tiene futbolistas que en el uno contra uno generen daño en duelos individuales.