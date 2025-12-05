Arabia Saudita, el tapado del grupo de Uruguay, que le ganó a Argentina en el Mundial 2022 y que tiene una superliga millonaria en la que juega Darwin Núñez

Arabia Saudita será rival de Uruguay en el Mundial 2026

La selección uruguaya tendrá en Arabia Saudita a un adversario que no será para nada sencillo en el Mundial 2026, por la velocidad de sus futbolistas y la experiencia de varios de ellos, además de contar con un técnico como el francés Hervé Renard quien ya lo dirigió en la pasada Copa del Mundo Qatar 2022.

¿Cómo se clasificó Arabia Saudita al Mundial 2026?

Partido Resultado 1 Arabia Saudita 1-1Indonesia 2 China 1-2 Arabia Saudita 3 Arabia Saudita 0-2 Japón MUNDIAL 2026 Campeón mundial, flamante rey de Europa, primero del ranking FIFA y rival al que nunca se le ganó: España, rival de Uruguay en el Mundial 2026 MUNDIAL 2026 La selección uruguaya jugará sus partidos en Miami, Atlanta, Houston o Guadalajara en el Grupo H del Mundial 2026 ante España, Arabia Saudita y Cabo Verde 4 Arabia Saudita 0-0 Baréin 5 Australia 0-0 Arabia Saudita 6 Indonesia 2-0 Arabia Saudita 7 Arabia Saudita 1-0 China 8 Japón 0-0 Arabia Saudita 9 Baréin 0-2 Arabia Saudita 10 Arabia Saudita 1-2 Australia 11 Arabia Saudita 4-0 Pakistán 12 Jordania 0-2 Arabia Saudita 13 Arabia Saudita 1-0 Tayikistán 14 Tayikistán 1-1 Arabia Saudita 15 Pakistán 0-3 Arabia Saudita 16 Arabia Saudita 1-2 Jordania 17 Indonesia 2-3 Arabia Saudita 18 Arabia Saudita 0-0 Irak

El ranking FiFA

Arabia Saudita, que fue el único que le ganó a Argentina en el Mundial Qatar 2022, cuando los albicelestes lograron el título, ocupa el puesto 60 en el actual ranking FIFA.

La figura de Arabia Saudita

La gran figura de Arabia Saudita es Salem Al-Dawsari, quien actualmente es compañero de Darwin Núñez en Al-Hilal de ese país, uno de los grandes del fútbol árabe.

e9d29cbe1fc2e75c9a666f9515fc30e05565ca42w-jpg..webp Salem Al-Dawsari, con la camiseta número 10, celebra su gol contra Argentina AFP

Quedó en la historia por su golazo ante Argentina en el Mundial Qatar 2022. Tiene 34 años y jugó más de 100 encuentros con su seleccionado. También es el capitán de su seleccionado.

Aquí se puede ver ese golazo:

Embed - Magical Goal of Salem Aldawsari Saudi Arabia Vs Argentina 2-1

Hervé Renard es el técnico

El francés Hervé Renard de 57 años, el mismo que lo dirigió en el Mundial Qatar 2022, sigue al mando de Arabia Saudita.

En su historial, ganó la Copa Africana de Naciones con Costa de Marfil en 2015.

También dirigió y clasificó a Marruecos al Mundial de Rusia 2018, luego de 20 años sin competir por Copas del Mundo.

0027189841.webp Hervé Renard Getty Images

Luego de un parate entre el Mundial Qatar 2022, regresó este año al seleccionado, luego de haber dirigido al combinado de Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y, obviamente, volvió a clasificar a los árabes al Mundial.

El historial de Arabia Saudita en los Mundiales

Arabia Saudita jugará su séptima Copa del Mundo. Este es el resumen de cómo le fue en los anteriores:

Mundial Sede Resultado Mejor momento 1994 Estados Unidos Octavos de final Única vez que superó la fase de grupos, con el gol antológico de Al-Owairan 1998 Francia Fase de grupos Eliminada en primera ronda 2002 Japón y Corea Fase de grupos Tuvo su peor desempeño (3 derrotas, 0 goles a favor, 12 en contra) 2006 Alemania Fase de grupos Eliminada en primera ronda 2018 Rusia Fase de grupos Volvió al Mundial después de 12 años 2022 Qatar Fase de grupos Histórica victoria ante el futuro campeón Argentina, el único que le ganó

Otra figura importante en el equipo

Además del gran referente y capitán de Arabia Saudita, Salem Al-Dawsari, una de las enormes figuras que tiene el equipo de Hervé Renard es el juvenil Marwan Al-Sahafi.

Marwan Al-Sahafi Marwan Al-Sahafi es una de las grandes figuras de Arabia Saudita, rival de Uruguay en el Mundial 2026

Tiene solo 21 años y juega como extremo por izquierda.

Es un futbolista -de los escasos del plantel- que juega en el fútbol europeo, en Royal Antwerp de Bélgica.

Salem Al-Dawsari es el goleador

Salem Al-Dawsari, la gran figura y capitán de Arabia Saudita, también es el máximo goleador de los últimos tiempos.

Lleva 24 goles en más de sus 100 partidos.

Goles en Mundiales: es uno de los pocos jugadores saudíes que anotó en más de un Mundial, anotando en Rusia 2018 (contra Egipto) y en Qatar 2022 (el histórico gol de la victoria contra Argentina).