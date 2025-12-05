Arabia Saudita, el tapado del grupo de Uruguay, que le ganó a Argentina en el Mundial 2022 y que tiene una superliga millonaria en la que juega Darwin Núñez
Los saudíes se presentan como accesibles, pero seguramente complicarán a los de Marcelo Bielsa en el Grupo H
5 de diciembre 2025 - 17:08hs
Arabia Saudita será rival de Uruguay en el Mundial 2026
Laselección uruguaya tendrá en Arabia Saudita a un adversario que no será para nada sencillo en el Mundial 2026, por la velocidad de sus futbolistas y la experiencia de varios de ellos, además de contar con un técnico como el francés Hervé Renard quien ya lo dirigió en la pasada Copa del Mundo Qatar 2022.
¿Cómo se clasificó Arabia Saudita al Mundial 2026?
Arabia Saudita, que fue el único que le ganó a Argentina en el Mundial Qatar 2022, cuando los albicelestes lograron el título, ocupa el puesto 60 en el actual ranking FIFA.
La figura de Arabia Saudita
La gran figura de Arabia Saudita es Salem Al-Dawsari, quien actualmente es compañero de Darwin Núñez en Al-Hilal de ese país, uno de los grandes del fútbol árabe.
Quedó en la historia por su golazo ante Argentina en el Mundial Qatar 2022. Tiene 34 años y jugó más de 100 encuentros con su seleccionado. También es el capitán de su seleccionado.
Aquí se puede ver ese golazo:
Embed - Magical Goal of Salem Aldawsari Saudi Arabia Vs Argentina 2-1
Hervé Renard es el técnico
El francés Hervé Renard de 57 años, el mismo que lo dirigió en el Mundial Qatar 2022, sigue al mando de Arabia Saudita.
En su historial, ganó la Copa Africana de Naciones con Costa de Marfil en 2015.
También dirigió y clasificó a Marruecos al Mundial de Rusia 2018, luego de 20 años sin competir por Copas del Mundo.
Luego de un parate entre el Mundial Qatar 2022, regresó este año al seleccionado, luego de haber dirigido al combinado de Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y, obviamente, volvió a clasificar a los árabes al Mundial.
El historial de Arabia Saudita en los Mundiales
Arabia Saudita jugará su séptima Copa del Mundo. Este es el resumen de cómo le fue en los anteriores:
Mundial
Sede
Resultado
Mejor momento
1994
Estados Unidos
Octavos de final
Única vez que superó la fase de grupos, con el gol antológico de Al-Owairan
1998
Francia
Fase de grupos
Eliminada en primera ronda
2002
Japón y Corea
Fase de grupos
Tuvo su peor desempeño (3 derrotas, 0 goles a favor, 12 en contra)
2006
Alemania
Fase de grupos
Eliminada en primera ronda
2018
Rusia
Fase de grupos
Volvió al Mundial después de 12 años
2022
Qatar
Fase de grupos
Histórica victoria ante el futuro campeón Argentina, el único que le ganó
Otra figura importante en el equipo
Además del gran referente y capitán de Arabia Saudita, Salem Al-Dawsari, una de las enormes figuras que tiene el equipo de Hervé Renard es el juvenil Marwan Al-Sahafi.
Tiene solo 21 años y juega como extremo por izquierda.
Es un futbolista -de los escasos del plantel- que juega en el fútbol europeo, en Royal Antwerp de Bélgica.
Salem Al-Dawsari es el goleador
Salem Al-Dawsari, la gran figura y capitán de Arabia Saudita, también es el máximo goleador de los últimos tiempos.
Lleva 24 goles en más de sus 100 partidos.
Goles en Mundiales: es uno de los pocos jugadores saudíes que anotó en más de un Mundial, anotando en Rusia 2018 (contra Egipto) y en Qatar 2022 (el histórico gol de la victoria contra Argentina).