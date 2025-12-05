Dólar
El Observador / Selección / MUNDIAL 2026

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, se refirió a un posible cruce con Uruguay en la segunda ronda del Mundial 2026

El entrenador del campeón del mundo ya palpita un posible enfrentamiento ante Uruguay de Marcelo Bielsa en segunda ronda

5 de diciembre 2025 - 17:34hs
Marcelo Bielsa y Lionel Scaloni

Marcelo Bielsa y Lionel Scaloni

Foto: Leonardo Carreño

La selección uruguaya ya conoce los rivales que tendrá en el Grupo H del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, luego del sorteo del fixture que se llevó a cabo este viernes en Washington DC.

Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo, habló de Uruguay

El campeón del mundo, Argentina, tiene un grupo muy accesible.

El actual número 2 en el ranking FIFA, enfrentará a Argelia, Austria y Jordania.

En ese contexto, el técnico argentino, Lionel Scaloni, habló de lo que puede pasar si clasifica primero a la siguiente ronda, como todo apunta.

"El cruce si pasamos es con el grupo de España/Uruguay. Cualquiera de los dos será durísimo y te lleva a pensar que quizás el sorteo no fue tan bueno como parece, pero hay que jugar. Antes decía que tenemos que hacer lo mejor y ser responsables. Se decía que íbamos a jugar en Miami y entiendo no va a ser así. Los viajes y donde nos toque es importante, lo mismo los horarios. Mañana seguramente sepamos y espero que sean benévolos con eso porque el calor es influyente", dijo Scaloni.

