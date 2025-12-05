Campeón mundial, flamante rey de Europa, primero del ranking FIFA y rival al que nunca se le ganó: España, rival de Uruguay en el Mundial 2026
Mirá el perfil de España, cabeza de serie del grupo H donde está Uruguay en el Mundial 2026
5 de diciembre 2025 - 16:10hs
Lamine Yamal y Nico Williams
Getty Images
Luis De la Fuente
Foto: Cristina Quicler / AFP
Mikel Oyarzábal
Foto: César Manso / AFP
Laselección de Uruguay tendrá en España a su rival más complicado en el Mundial 2026 luego del sorteo que se llevó a cabo este viernes en Washington DC. Se trata de uno de los candidatos naturales a estar en la definición del certamen por sus grandes antecedentes y su venturoso presente.
¿Cómo se clasificó España al Mundial 2026?
España ganó el grupo E con cinco partidos jugados y un empate, con 21 goles a favor y solo dos en contra.
Rival
Sede
Goles
Turquía 2-2
La Cartuja
Dani Olmo, Mikel Oyarzábal
Georgia 4-0
Tiflis
Mikel Oyarzábal 2, Martín Zubimendi, Ferrán Torres
Bulgaria 4-0
Valladolid
Mikel Merino 2, Atanas Chernev en contra, Mikel Oyarzábal
Georgia 2-0
Elche
Yeremy Pino, Mikel Oyarzábal
Turquía 6-0
Konya
Mikel Merino 3, Pedri 2, Ferrán Torres
Bulgaria 3-0
Sofía
Mikel Oyarzábal, Marc Cucurella, Mikel Merino
La mejor selección del mundo en el ranking FIFA
España ocupa el primer lugar del ranking FIFA con 1.877,18 puntos, por encima de Argentina que tiene 1.873,33 unidades.
En el año donde Óscar Tabárez marcó un quiebre en el historial del fútbol uruguayo llevándolo al cuarto puesto de un Mundial luego de 40 años, España escribió la mejor página de su historia al proclamarse campeón mundial por primera vez.
España participó en 16 de las 22 ediciones de los mundiales.
Mundial
Posición
Italia 1934
Quinto
Brasil 1950
Cuarto
Chile 1962
12°
Inglaterra 1966
10°
Argentina 1978
10°
España 1982
12°
México 1986
7°
Italia 1990
10°
Estados Unidos 1994
8°
Francia 1998
17°
Corea-Japón 2002
5°
Alemania 2006
9°
Sudáfrica 2010
Campeón
Brasil 2014
23°
Rusia 2018
10°
Catar 2022
11°
Tras ganar el título en 2010, de la mano de Vicente Del Bosque, España quedó afuera en fase de grupos en 2014, en cuartos de final por penales contra Rusia, con Fernando Hierro como DT, y también en cuartos de final de Catar 2022 con Luis Enrique.
Viene de tres mundiales donde no pudo alcanzar los
Luis De la Fuente, el entrenador
Después de ser eliminado por Marruecos por penales (0-3) en cuartos de final de Catar, el ciclo de Luis Enrique se dio por terminado y en su lugar fue designado Luis De la Fuente.
El actual entrenador tiene 64 años, dirigió a Portugalete, Aurrera, las juveniles de Sevilla, Athletic Bilbao, Alavés y las selecciones sub 18, sub 19 y sub 21 de España, antes de dar el salto a la mayor.
Mikel Oyarzábal, el goleador
Tiene 28 años, es zurdo, juega como extremo o volante izquierdo pero en la selección se desempeña como falso 9. Mikel Oyarzábal hizo seis goles en seis partidos de las Eliminatorias y actualmente es la carta de gol de la Furia.
El equipo base en las Eliminatorias jugó con Unai Simón (Athletic Bilbao), Pedro Porro (compañero de Rodrigo Bentancur en Tottenham), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea); Mikel Merino (Arsenal), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona); Lamine Yamal (Barcelona), Oyarzábal (Real Sociedad) y Nico Williams (Athletic Bilbao).
La figura: Lamine Yamal
Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya es uno de los mejores jugadores del mundo. Juega en Barcelona, es extremo derecho, juega a perfil cambiado porque es zurdo y tiene un contra uno que es muy difícil de decodificar.
Fue distinguido como el mejor jugador joven de la Eurocopa 2024 donde lideró las estadísticas en asistencias.
Ganó el Trofeo Kopa en 2024 y 2025, premio al mejor jugador joven que otorga la FIFA.
España ganó la Eurocopa de Alemania 2024 al ganarle a Croacia, Italia y Albania en el grupo, sin recibir goles.
Luego derrotó a Georgia, Alemania, en alargue, Francia e Inglaterra, sin necesidad de llegar a penales en ningún partido, para volver a reinar en Europa, tal como lo había hecho en 1964, 2008 y 2012.
Los antecedentes de Uruguay contra España
Uruguay jugó 10 veces en la historia contra España y nunca le pudo ganar.
España ganó en cinco ocasiones y las cinco restantes terminaron empatadas.
El primer partido fue por la ronda final del Mundial de Brasil 1950, donde Uruguay rescató un empate con un gol de su capitán, Obdulio Varela.
A nivel oficial volvieron a jugar 40 años después en el debut de ambos en el Mundial de Italia 1990. Uruguay fue muy superior, erró varios goles y un penal desperdiciado por Ruben Sosa lo privó de un triunfo que mereció.
En 1995 se dio el debut de Álvaro Recoba con la selección. Tenía entonces 18 años.
El último partido oficial fue en la Copa de Confederaciones 2013 donde Uruguay quiso jugarle de igual a igual a la España de Del Bosque que lo paseó de principio a fin con su fluidez para manejar la pelota y su velocidad para atacar los espacios. Un tiro libre de Luis Suárez, sobre el final, maquilló un resultado que en el campo fue paliza.
Competencia
Resultado
Goles
Mundial Brasil 1950
2-2
Alcides Ghiggia, Obdulio Varela; Basora 2
Amistoso, 1966 en La Coruña
1-1
Domingo Pérez; Gento
Amistoso, 1972 en Madrid
España 2-0
Valdez, Gárate
Amistoso, 1978 en el Centenario
0-0
Mundial Italia 1990
0-0
Amistoso 1991 en Oviedo
España 2-1
Martín Vázquez, Manolo; Álvaro Gutiérrez
Amistoso 1995 en La Coruña
2-2
Daniel Fonseca, Pablo Bengoechea; Juan Antonio Pizzi, Donato