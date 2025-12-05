Campeón mundial, flamante rey de Europa, primero del ranking FIFA y rival al que nunca se le ganó: España, rival de Uruguay en el Mundial 2026

La selección de Uruguay tendrá en España a su rival más complicado en el Mundial 2026 luego del sorteo que se llevó a cabo este viernes en Washington DC. Se trata de uno de los candidatos naturales a estar en la definición del certamen por sus grandes antecedentes y su venturoso presente.

España ganó el grupo E con cinco partidos jugados y un empate, con 21 goles a favor y solo dos en contra.

España ocupa el primer lugar del ranking FIFA con 1.877,18 puntos, por encima de Argentina que tiene 1.873,33 unidades.

Campeona mundial en Sudáfrica 2010

En el año donde Óscar Tabárez marcó un quiebre en el historial del fútbol uruguayo llevándolo al cuarto puesto de un Mundial luego de 40 años, España escribió la mejor página de su historia al proclamarse campeón mundial por primera vez.

España participó en 16 de las 22 ediciones de los mundiales.

Mundial Posición Italia 1934 Quinto Brasil 1950 Cuarto Chile 1962 12° Inglaterra 1966 10° Argentina 1978 10° España 1982 12° México 1986 7° Italia 1990 10° Estados Unidos 1994 8° Francia 1998 17° Corea-Japón 2002 5° Alemania 2006 9° Sudáfrica 2010 Campeón Brasil 2014 23° Rusia 2018 10° Catar 2022 11°

Tras ganar el título en 2010, de la mano de Vicente Del Bosque, España quedó afuera en fase de grupos en 2014, en cuartos de final por penales contra Rusia, con Fernando Hierro como DT, y también en cuartos de final de Catar 2022 con Luis Enrique.

Viene de tres mundiales donde no pudo alcanzar los

Luis De la Fuente, el entrenador

20251118 CRISTINA QUICLER / AFP Foto por CRISTINA QUICLER / AFP Spain's coach Luis de la Fuente looks on prior the FIFA World Cup 2026 European qualification Group E football match between Spain and Turkey at the Cartuja stadium in Seville on November 18, Luis De la Fuente Foto: Cristina Quicler / AFP

Después de ser eliminado por Marruecos por penales (0-3) en cuartos de final de Catar, el ciclo de Luis Enrique se dio por terminado y en su lugar fue designado Luis De la Fuente.

El actual entrenador tiene 64 años, dirigió a Portugalete, Aurrera, las juveniles de Sevilla, Athletic Bilbao, Alavés y las selecciones sub 18, sub 19 y sub 21 de España, antes de dar el salto a la mayor.

Mikel Oyarzábal, el goleador

20251014 CESAR MANSO / AFP Foto por CESAR MANSO / AFP Spain's forward #21 Mikel Oyarzabal celebrates scoring his team's fourth goal during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group E football match between Spain and Bulgaria at the Jose Zorrilla sta Mikel Oyarzábal Foto: César Manso / AFP

Tiene 28 años, es zurdo, juega como extremo o volante izquierdo pero en la selección se desempeña como falso 9. Mikel Oyarzábal hizo seis goles en seis partidos de las Eliminatorias y actualmente es la carta de gol de la Furia.

El equipo base en las Eliminatorias jugó con Unai Simón (Athletic Bilbao), Pedro Porro (compañero de Rodrigo Bentancur en Tottenham), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea); Mikel Merino (Arsenal), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (Barcelona); Lamine Yamal (Barcelona), Oyarzábal (Real Sociedad) y Nico Williams (Athletic Bilbao).

La figura: Lamine Yamal

https://www.bbc.com/mundo/articles/cj613zrjdl7o El futbolista Lamine Yamal es uno de los pocos referentes de éxito que tienen muchos jóvenes marroquíes en España. EPA-EFE/REX/Shutterstock

Con apenas 18 años, Lamine Yamal ya es uno de los mejores jugadores del mundo. Juega en Barcelona, es extremo derecho, juega a perfil cambiado porque es zurdo y tiene un contra uno que es muy difícil de decodificar.

Fue distinguido como el mejor jugador joven de la Eurocopa 2024 donde lideró las estadísticas en asistencias.

Ganó el Trofeo Kopa en 2024 y 2025, premio al mejor jugador joven que otorga la FIFA.

España ganó la Eurocopa de Alemania 2024 al ganarle a Croacia, Italia y Albania en el grupo, sin recibir goles.

Luego derrotó a Georgia, Alemania, en alargue, Francia e Inglaterra, sin necesidad de llegar a penales en ningún partido, para volver a reinar en Europa, tal como lo había hecho en 1964, 2008 y 2012.

Los antecedentes de Uruguay contra España

Uruguay jugó 10 veces en la historia contra España y nunca le pudo ganar.

España ganó en cinco ocasiones y las cinco restantes terminaron empatadas.

El primer partido fue por la ronda final del Mundial de Brasil 1950, donde Uruguay rescató un empate con un gol de su capitán, Obdulio Varela.

A nivel oficial volvieron a jugar 40 años después en el debut de ambos en el Mundial de Italia 1990. Uruguay fue muy superior, erró varios goles y un penal desperdiciado por Ruben Sosa lo privó de un triunfo que mereció.

En 1995 se dio el debut de Álvaro Recoba con la selección. Tenía entonces 18 años.

El último partido oficial fue en la Copa de Confederaciones 2013 donde Uruguay quiso jugarle de igual a igual a la España de Del Bosque que lo paseó de principio a fin con su fluidez para manejar la pelota y su velocidad para atacar los espacios. Un tiro libre de Luis Suárez, sobre el final, maquilló un resultado que en el campo fue paliza.