Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / MUNDIAL 2026

Los kilómetros que recorrerá la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la fase de grupos del Mundial 2026 y la elección de la sede en la que hará base

La FIFA dio a conocer el calendario completo de la selección uruguaya en el Mundial 2026 y confirmó las sedes de la fase de grupos

6 de diciembre 2025 - 15:29hs
Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay en la Copa América 2024

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay en la Copa América 2024

Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

Foto: Charly Triballeau / AFP

Este sábado la FIFA, mediante un evento el cual encabezo el presidente Gianni Infantino, determinó las sedes y los horarios de los partidos correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026, en el que la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa quedó ubicada en el Grupo H junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde, y deberá viajar en total entre 4.728 kilómetros si se instala en las inmediaciones de Miamio o 8.624 km si finalmente la Asociación Uruguaya de Fútbol confirma su sede en Atlanta, como era aspiración previo al sorteo.

El equipo de Marcelo Bielsa hará su debut ante Arabia el 15 de junio en Miami, ciudad ubicada a 974 kilómetros de Atlanta, por lo que recorrerá 1.948 km para el primer compromiso en ida y vuelta.

La Copa del Mundo de la FIFA pronta para el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Los 5 partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026, con la presencia de Uruguay

cuales son las selecciones favoritas para ganar el mundial 2026, segun las casas de apuestas, las estadisticas y los expertos
APUESTAS

Cuáles son las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, según las casas de apuestas, las estadísticas y los expertos

El segundo compromiso frente a Cabo Verde también será en Miami, por lo que deberá viajar otros 1.948 kilómetros para afrontar el segundo compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026.

image
El calendario de la selección uruguaya

El calendario de la selección uruguaya

Por último, la tercera fecha que será ante ni más ni menos que España, se jugará en Guadalajara, en México. La ciudad mexicana se encuentra a 2.364 km de distancia con Atlanta, por lo que recorrerá 4.728 kilómetros.

No obstante, al jugar los primeros dos compromisos en Miami, hay muchas chances de que la selección uruguaya cambie el plan original para reducir los kilómetros de viaje y solamente tener uno solo a Guadalajara para afrontar el último compromiso ante España. En ese caso, la delegación viajará únicamente 4.728 km.

En caso de que la selección uruguaya se hospede en Atlanta durante toda la fase de grupos, en total tendrá que recorrer 8.624 kilómetros de distancia.

Temas:

Selección uruguaya Mundial 2026 FIFA España

Seguí leyendo

Las más leídas

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Mirá cuál es el Grupo de la Muerte del Mundial 2026 luego del debate que abrió el ranking FIFA

La selección uruguaya ante Perú por Eliminatorias
MUNDIAL 2026

FIFA confirmó el calendario de la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: mirá los días días, horarios y sedes del Grupo H

El camino que le dejó a Uruguay el sorteo del Mundial 2026: la favorita, un tapado, un debutante y un posible cruce con Argentina en dieciseisavos de final
MUNDIAL 2026

El camino que le dejó a Uruguay el sorteo del Mundial 2026: la favorita, un tapado, un debutante y un posible cruce con Argentina en dieciseisavos de final

Gianni Infantino y Andrés Cantor encabezan el evento
MUNDIAL 2026

FIFA completó el sorteo del Mundial 2026 con el anuncio del calendario: la selección uruguaya de Marcelo Bielsa debuta el 15 de junio con Arabia Saudita en Miami

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos