Los kilómetros que recorrerá la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la fase de grupos del Mundial 2026 y la elección de la sede en la que hará base

Este sábado la FIFA , mediante un evento el cual encabezo el presidente Gianni Infantino , determinó las sedes y los horarios de los partidos correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026 , en el que la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa quedó ubicada en el Grupo H junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde , y deberá viajar en total entre 4.728 kilómetros si se instala en las inmediaciones de Miamio o 8.624 km si finalmente la Asociación Uruguaya de Fútbol confirma su sede en Atlanta, como era aspiración previo al sorteo.

En el evento que llevó a cabo la FIFA confirmó que Uruguay hará su debut en el Mundial ante Arabia Saudita en Miami , en un torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , siendo la primera vez en la historia que se realiza en tres países y con 48 selecciones.

Pese a que no está confirmado donde concentrará la selección uruguaya, en principio Atlanta es la ciudad que desea la AUF para hospedarse en la primera fase, según informó el director de selecciones de la AUF, Jorge Giordano este viernes a Referí , pero puede haber modificaciones luego de haberse conocido las sedes.

El equipo de Marcelo Bielsa hará su debut ante Arabia el 15 de junio en Miami , ciudad ubicada a 974 kilómetros de Atlanta , por lo que recorrerá 1.948 km para el primer compromiso en ida y vuelta.

El segundo compromiso frente a Cabo Verde también será en Miami, por lo que deberá viajar otros 1.948 kilómetros para afrontar el segundo compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026.

image El calendario de la selección uruguaya

Por último, la tercera fecha que será ante ni más ni menos que España, se jugará en Guadalajara, en México. La ciudad mexicana se encuentra a 2.364 km de distancia con Atlanta, por lo que recorrerá 4.728 kilómetros.

No obstante, al jugar los primeros dos compromisos en Miami, hay muchas chances de que la selección uruguaya cambie el plan original para reducir los kilómetros de viaje y solamente tener uno solo a Guadalajara para afrontar el último compromiso ante España. En ese caso, la delegación viajará únicamente 4.728 km.

En caso de que la selección uruguaya se hospede en Atlanta durante toda la fase de grupos, en total tendrá que recorrer 8.624 kilómetros de distancia.