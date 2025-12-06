Los kilómetros que recorrerá la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en la fase de grupos del Mundial 2026 y la elección de la sede en la que hará base
La FIFA dio a conocer el calendario completo de la selección uruguaya en el Mundial 2026 y confirmó las sedes de la fase de grupos
6 de diciembre 2025 - 15:29hs
Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay en la Copa América 2024
Marcelo Bielsa
Foto: Charly Triballeau / AFP
Este sábado la FIFA, mediante un evento el cual encabezo el presidente Gianni Infantino, determinó las sedes y los horarios de los partidos correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026, en el que la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa quedó ubicada en el Grupo H junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde, y deberá viajar en total entre 4.728 kilómetros si se instala en las inmediaciones de Miamio o 8.624 km si finalmente la Asociación Uruguaya de Fútbol confirma su sede en Atlanta, como era aspiración previo al sorteo.
El segundo compromiso frente a Cabo Verde también será en Miami, por lo que deberá viajar otros 1.948 kilómetros para afrontar el segundo compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026.
Por último, la tercera fecha que será ante ni más ni menos que España, se jugará en Guadalajara, en México. La ciudad mexicana se encuentra a 2.364 km de distancia con Atlanta, por lo que recorrerá 4.728 kilómetros.
No obstante, al jugar los primeros dos compromisos en Miami, hay muchas chances de que la selección uruguaya cambie el plan original para reducir los kilómetros de viaje y solamente tener uno solo a Guadalajara para afrontar el último compromiso ante España. En ese caso, la delegación viajará únicamente 4.728 km.
En caso de que la selección uruguaya se hospede en Atlanta durante toda la fase de grupos, en total tendrá que recorrer 8.624 kilómetros de distancia.