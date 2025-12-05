Mirá cuál es el Grupo de la Muerte del Mundial 2026 luego del debate que abrió el ranking FIFA
El sorteo de la próxima Copa del Mundo formó las 12 llaves conformadas para la cita máxima del fútbol
5 de diciembre 2025 - 18:56hs
La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya conoce los rivales que tendrá en el Grupo H del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, después de realizado este viernes el sorteo del fixture que se llevó a cabo en Washington DC.
El azar se hizo sentir en los 12 grupos, aunque hay algunas llaves que claramente se destacan sobre las otras.
Según las posiciones del ranking FIFA de selecciones, el Grupo I es la zona con el promedio más bajo en materia de los mejores ubicados en el ranking (27,25) por lo que es el "de la muerte": Francia (3° en el citado ranking), Senegal (19°), Noruega (29°) y un Repechaje a definir [Bolivia (67°), Irak (58°) o Surinam (123°).
Francia es el actual vicecampeón del mundo tras haber perdido con Argentina en el Mundial Qatar 2022.
Por su parte, Noruega cuenta con Erling Haaland, uno de los máximos goleadores del mundo, junto a Alexander Sorloth -compañero de José María Giménez en Atlético de Madrid- y Martin Odegaard de Arsenal de Inglaterra, entre otras figuras.
Además, Senegal cuenta con su máxima estrella, el ex Liverpool de Inglaterra, Sadio Mané.