Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / MUNDIAL 2026

Mirá cuál es el Grupo de la Muerte del Mundial 2026 luego del debate que abrió el ranking FIFA

El sorteo de la próxima Copa del Mundo formó las 12 llaves conformadas para la cita máxima del fútbol

5 de diciembre 2025 - 18:56hs
La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya conoce los rivales que tendrá en el Grupo H del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, después de realizado este viernes el sorteo del fixture que se llevó a cabo en Washington DC.

El sorteo del fixture de este viernes, dejó abierta la puerta para un debate debido al ranking FIFA

El Grupo de la Muerte del Mundial 2026

El sorteo de las bolillas para el Mundial 2026 le puso nombres al Grupo de la Muerte de dicha Copa del Mundo.

Arabia Saudita será rival de Uruguay en el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Arabia Saudita, el tapado del grupo de Uruguay, que le ganó a Argentina en el Mundial 2022 y que tiene una superliga millonaria en la que juega Darwin Núñez

Marcelo Bielsa y Lionel Scaloni
MUNDIAL 2026

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, se refirió a un posible cruce con Uruguay en la segunda ronda del Mundial 2026

El azar se hizo sentir en los 12 grupos, aunque hay algunas llaves que claramente se destacan sobre las otras.

000_9RL7XJ.webp
Kylian Mbappé tuvo una tarde soñada para Francia
Kylian Mbappé tuvo una tarde soñada para Francia

Según las posiciones del ranking FIFA de selecciones, el Grupo I es la zona con el promedio más bajo en materia de los mejores ubicados en el ranking (27,25) por lo que es el "de la muerte": Francia (3° en el citado ranking), Senegal (19°), Noruega (29°) y un Repechaje a definir [Bolivia (67°), Irak (58°) o Surinam (123°).

Francia es el actual vicecampeón del mundo tras haber perdido con Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Oslo (Norway), 09/09/2025.- Norway's Erling Braut Haaland scores the 10-1 goal during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group I match between Norway and Moldova in Oslo, Norway, 09 September 2025. (Mundial de Fútbol, Moldavia, Noruega) EFE/EPA/F
Erling Haaland celebró sus cinco goles para Noruega ante Moldavia por Eliminatorias

Erling Haaland celebró sus cinco goles para Noruega ante Moldavia por Eliminatorias

Por su parte, Noruega cuenta con Erling Haaland, uno de los máximos goleadores del mundo, junto a Alexander Sorloth -compañero de José María Giménez en Atlético de Madrid- y Martin Odegaard de Arsenal de Inglaterra, entre otras figuras.

senegal-jpg..webp
Sadio Mané celebra su golazo ante Brasil
Sadio Mané celebra su golazo ante Brasil

Además, Senegal cuenta con su máxima estrella, el ex Liverpool de Inglaterra, Sadio Mané.

Temas:

selección uruguaya Mundial 2026 Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

Las más leídas

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Sorteo Mundial 2026: por dónde se podrá ver el evento en Uruguay

Shaquille ONeal y la bolilla de Uruguay
MUNDIAL 2026

Lo que dejó el sorteo del Mundial 2026: la selección uruguaya de Marcelo Bielsa va al Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde

Diego Forlán en el sorteo del Mundial 2026
MUNDIAL 2026

El pedido especial que Diego Forlán le hizo a los jugadores de la selección uruguaya y al entrenador Marcelo Bielsa

Los grupos del Mundial 2026
MUNDIAL 2026

Así quedaron los 12 grupos del Mundial 2026 tras el sorteo realizado este viernes

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos