Mirá cuál es el Grupo de la Muerte del Mundial 2026 luego del debate que abrió el ranking FIFA

La Copa del Mundo espera por el Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya conoce los rivales que tendrá en el Grupo H del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, después de realizado este viernes el sorteo del fixture que se llevó a cabo en Washington DC.

El sorteo del fixture de este viernes, dejó abierta la puerta para un debate debido al ranking FIFA

El sorteo de las bolillas para el Mundial 2026 le puso nombres al Grupo de la Muerte de dicha Copa del Mundo.

MUNDIAL 2026 Lionel Scaloni, técnico de Argentina, se refirió a un posible cruce con Uruguay en la segunda ronda del Mundial 2026

MUNDIAL 2026 Arabia Saudita, el tapado del grupo de Uruguay, que le ganó a Argentina en el Mundial 2022 y que tiene una superliga millonaria en la que juega Darwin Núñez

El azar se hizo sentir en los 12 grupos, aunque hay algunas llaves que claramente se destacan sobre las otras.

000_9RL7XJ.webp Kylian Mbappé tuvo una tarde soñada para Francia AFP

Según las posiciones del ranking FIFA de selecciones, el Grupo I es la zona con el promedio más bajo en materia de los mejores ubicados en el ranking (27,25) por lo que es el "de la muerte": Francia (3° en el citado ranking), Senegal (19°), Noruega (29°) y un Repechaje a definir [Bolivia (67°), Irak (58°) o Surinam (123°).

Francia es el actual vicecampeón del mundo tras haber perdido con Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Oslo (Norway), 09/09/2025.- Norway's Erling Braut Haaland scores the 10-1 goal during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group I match between Norway and Moldova in Oslo, Norway, 09 September 2025. (Mundial de Fútbol, Moldavia, Noruega) EFE/EPA/F Erling Haaland celebró sus cinco goles para Noruega ante Moldavia por Eliminatorias FOTO: EFE

Por su parte, Noruega cuenta con Erling Haaland, uno de los máximos goleadores del mundo, junto a Alexander Sorloth -compañero de José María Giménez en Atlético de Madrid- y Martin Odegaard de Arsenal de Inglaterra, entre otras figuras.

senegal-jpg..webp Sadio Mané celebra su golazo ante Brasil EFE

Además, Senegal cuenta con su máxima estrella, el ex Liverpool de Inglaterra, Sadio Mané.