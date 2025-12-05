Cabo Verde en el camino de Uruguay: debuta en el Mundial 2026, fue la gran sorpresa de las eliminatorias africanas y tiene al mejor técnico de su continente

Cabo Verde , un archipiélago de 10 islas y ocho islotes ubicado en el Océano Atlántico frente a Senegal, que tiene poco más de 500 mil habitantes , que se independizó de Portugal en 1975, cuya bandera es azul (no es verde) y que por primera vez jugará el principal torneo de FIFA , estará en el Mundial 2026 , y el sorteo de este viernes en Washington DC determinó que será rival de la selección uruguaya en el Grupo H en el torneo que el próximo año se disputará en Canadá, Estados Unidos y México.

El 15 de junio , en el quinto día de actividad en el Mundial 2026, debutará ante España y luego enfrentará a la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa y a Arabia Saudita .

La Federación Caboverdiana de Fútbol participó en siete eliminatorias y por primera vez jugará la fase final de la Copa del Mundo de FIFA , aprovechando este formato de 48 selecciones que permitió el ingreso de países que no tenían lugar en la elite del fútbol mundial.

La federación fue fundada en 1982 y es miembro de la FIFA desde 1986 .

En su cuenta de X, la FCF tiene poco más de 6.000 seguidores.

Su crecimiento se apoyó en el programa Forward con el que la federación internacional ayudó a los países que buscan desarrollar el fútbol sin tener la capacidad económica ni la historia para hacerlo.

Se presenta como el rival más fácil de los tres que enfrentará a Uruguay, pero hay algunos detalles que no son menores: fue la gran sorpresa de las eliminatorias africanas, eliminó a Camerún a la que le ganó 1-0 en la revancha, después de perder 4-1 en la primera ronda del clasificatorio, y su entrenador, Bubista, fue elegido como mejor entrenador para la Confederación Africana de Fútbol.

¿En qué puesto del ranking FIFA está Cabo Verde?

Los tiburones azules, como conocen al equipo africano, está en el lugar 68 del ranking FIFA, según la última publicación del 19 de noviembre, en la que escaló tres lugares.

Recién en 2009 se instaló en el top 100 de FIFA y ya no volvió a salir de ese lugar, pero hasta ahora no consiguió dar el paso para colocarse en el top 60.

Entre los países de su confederación está en el decimotercer lugar, incluso por debajo de Camerún, al que dejó afuera del Mundial.

Cabo Verde fue la sensación de las eliminatorias africanas tras dejar afuera a Camerún, el candidato del Grupo D.

Los caboverdianos terminaron primeros en su grupo que compartieron con Camerún, Libia, Angola, Mauricio y Suazilandia.

Jugó 10 partidos, ganó siete, empató dos y perdió uno, frente a Camerún. En el primer encuentro cayó 4-1 y los cameruneses se sintieron más cerca del Mundial, pero la victoria de los caboverdianos por 1-0 y la regularidad a lo largo de todas las eliminatorias le permitieron sellar la clasificación al torneo de FIFA del próximo año.

Clasificó en octubre pasado tras vencer en el último partido a Suazilandia.

¿Quién es el entrenador de Cabo Verde?

El entrenador de la selección de Cabo Verde ese Pedro Leitao Brito, conocido como Bubista, un exfutbolista que dirige desde hace 20 años y que fue reconocido en esta temporada como Entrenador del año del fútbol africano.

Bubista entrenador de Cabo Verde FOTO: CONFEDERACIÓN AFRICANA DE FÚTBOL

Tiene 55 años y lleva 59 partidos en la selección en la que se transformó en héroe después de clasificarla de forma histórica al primer Mundial.

Como futbolista jugó en Portugal y España, sin gran suceso, y toda su carrera como entrenador la realizó en su país.

Suele jugar con un equipo que propone y sus sistema puede variar de un 1-4-3-3 a 1-4-2-3-1.

Tras el sorteo de este viernes, dijo: "Estoy contento de enfrentar a dos campeones del mundo, y a España como número 1 del ranking FIFA. Arabia Saudita será difícil".

A reação do Selecionador Pedro Brito 'Bubista' ao sorteio do Mundial 2026



Cabo Verde ficou no grupo onde defrontará Espanha , Arábia Saudita e Uruguai



— Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) December 5, 2025

¿Quiénes son las figuras de Cabo Verde?

El capitán del equipo es Ryan Mendes, un extremo de 35 años que juega en Igdir FC de Turquía. Debutó con 15 años en la selección y 20 años después, en el final de su carrera confiesa con orgullo que podrá decir que su país jugó en una Copa del Mundo de FIFA.

Los dos jugadores con mayor cotización actualmente son el extremo Telmo Arcanjo, quien juega en el fútbol de portugal, en Vitoria Guimaraes, que está tasado en US$ 3.000.000 según Transfermarkt.

El segundo de mayor valor en su plantilla es Bruno Varela golero que juega en Al Hazem de Arabia Saudita 2.500.000

Uruguay y Cabo Verde no tienen antecedentes

La selección uruguaya llegará al Mundial sin haber jugado nunca ante el combinado de Cabo Verde.

El partido que disputarán en horario y sede a determinar este sábado será el primero de la selección que dirige Bielsa con la africana.

La única vez que Uruguay y Cabo Verde pudieron jugar fue en el mundial de handball en 2021, en el que los celestes fueron declarados ganadores por 10-0 porque los africanos sufrieron un brote de covid-19, se retiraron de la competencia y no se presentaron al partido.

Hasta este viernes, Cabo Verde, en donde se habla portugués y es conocido en el mundo como destino turístico, desde las últimas eliminatorias africanas ganó su nombre por el fútbol y estará en el camino de la selección uruguaya.