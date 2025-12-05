Dólar
/ Nacional / SALUD PÚBLICA

MSP cambia normativa y habilita que cualquier médico pueda recetar protectores solares

Hasta el momento solo los especialistas tenían la potestad de poder recetar protectores solares

5 de diciembre 2025 - 19:39hs
A partir del próximo miércoles 10 de diciembre, cualquier especialidad de médicos podrán recetar protectores solares, hasta el momento solo los dermatólogos tenían esta potestad.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, adelantó la nueva normativa este viernes durante el lanzamiento de la campaña nacional sobre cáncer de piel y de cuidados frente a la exposición solar.

La secretaria de Estado afirmó que le resulta "inadmisible" que solamente los dermatólogos sean quienes receten los protectores. La jerarca resaltó que los especialistas tienen que estar abocados a temas dermatología y no a destinar horas médicas de consulta para recetar protectores.

Todavía falta que la comisión asesora del Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) concrete un trámite institucional para que se genere el cambio en la normativa.

La campaña en cuestión, que tiene la colaboración con la Sociedad de Dermatología del Uruguay, recalca que "la prevención del cáncer de piel comienza en la infancia". También tiene el apoyo del Área de Educación Poblacional de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.

"La campaña tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la fotoprotección en niños y adolescentes, así como identificar a las personas con mayor susceptibilidad de desarrollar cáncer de piel", explicaron desde Salud Pública.

Además de la ministra, el evento contó con la presencia de la directora general de Salud Fernanda Nozar y otras autoridades del gobierno.

Temas:

protectores solares Miércoles

