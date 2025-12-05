Dólar
/ Economía y Empresas / inversión

Inversión neozelandesa en Uruguay: empresa forestal presentó proyecto por más de US$ 100 millones

La iniciativa fue promovida por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap)

5 de diciembre 2025 - 5:00hs
Actividad forestal

Actividad forestal

Claymark se presenta como la mayor fabricante y exportadora de productos de pino de primera calidad de Nueva Zelanda. Meses atrás, a través de Claymark Uruguay, presentó una solicitud para ser promovida por la Comap.

La intención de la compañía era recibir los beneficios que otorga la Ley de Inversiones para la adquisición de maquinaria, equipos, instalaciones y realizaciones de compras fijas.

Luego de la evaluación, los ministerio de Economía e Industria emitieron el 5 de noviembre una resolución en la declararon promovida la actividad del proyecto de inversión de Claymark Uruguay por 632 millones de Unidades Indexadas (UI), equivalentes, al tipo de cambio actual, a US$ 103,5 millones.

Con el ingreso de la inversión al régimen de Comap, la compañía quedó exonerada en forma total de tasas y tributos (incluido el IVA) a la importación de bienes muebles de activo fijo y materiales destinados a la obra civil.

Además se le otorgó un crédito por el IVA incluido en la adquisición en el mercado local de materiales y servicios destinados a las obras, por hasta un monto imponible equivalente a US$ 55 millones.

La empresa también recibió la exoneración casi total del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Temas:

inversión empresa Uruguay COMAP

