"Alerta sanitaria por sarampión": cinco casos confirmados en San Javier y Salud Pública realizará jornada vacunación

El Ministerio de Salud Pública informó que se detectaron cinco casos importados de sarampión en la localidad de San Javier del departamento del Río Negro y anunció que se realizará una jornada de vacunación en todo el Uruguay a partir del próximo sábado 6 de diciembre.

Semanas atrás, la cartera había informado que habían tres casos de la enfermedad en esta localidad . Los afectados conforman un núcleo familiar que viajó recientemente a Bolivia y presentó síntomas al regresar al país .

La ministra Cristina Lustemberg aseguró que "la vacuna es gratuita y está disponible en todos los prestadores" , por lo que encomendó a la población a inmunizarse.

La jerarca aclaró que si bien "seguimos sin transmisión endémica desde 1999 ", el sarampión " es muy contagioso y puede ser grave".

Al mismo tiempo, recordó que "todas las personas mayores de 15 meses deben tener dos dosis de la vacuna SRP" y que "quienes nacieron entre 1967 y 1987 seguramente tengan una sola dosis, por eso necesitan darse la segunda".

Las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública sobre la vacuna del sarampión

La ministra recordó que es necesario tener las dos dosis para que las personas estén "completamente protegidas".

Para los niños, "el esquema incluye dos dosis, a los 12 y 15 meses". Sin embargo, la cartera registra "unos 20.000 niños sin la inmunización adecuada".

En caso de viajar, "la protección se considera completa dos semanas después de la vacuna" y "los niños de 6 a 11 meses que viajen al exterior deben recibir una 'dosis cero'", explicó la ministra.

"La única contraindicación" para vacunarse "es estar cursando un embarazo o tener una inmunosupresión severa", agregó Lustemberg, quien calificó la SRP como "segura y muy efectiva".

Medidas de prevención contra el sarampión

El ministerio divulgó una serie de "medidas de prevención" para las personas que tuvieron contacto con "casos sospechosos o confirmados":