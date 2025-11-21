Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en Río Negro

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó tres casos de sarampión en la zona rural de la localidad de San Javier (Río Negro). Los afectados conforman un núcleo familiar que viajó recientemente a Bolivia y presentó síntomas al regresar al país .

La Directora General de la Salud, Fernanda Nozar, informó que la sospecha se activó ayer durante la primera consulta y que desde ese momento el sistema sanitario desplegó de forma inmediata las acciones previstas en los protocolos: atención clínica, investigación epidemiológica, identificación de contactos y medidas de bloqueo para contener el foco .

" Hoy estamos confirmando el diagnóstico . Se trata de personas que viajaron al exterior y comenzaron con sintomatología a su regreso. Las medidas se activaron de forma inmediata y se siguen implementando para prevenir la diseminación ", señaló en declaraciones recogidas por Presidencia.

Como parte de las medidas, los centros educativos de la zona pasaron transitoriamente a modalidad virtual, mientras los equipos de salud y epidemiología "completan el relevamiento para asegurar que no existan nuevos casos con síntomas" .

La cartera continúa monitoreando a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con los enfermos durante el período de transmisión.

Nozar explicó después que las personas confirmadas no estaban vacunadas, lo que constituye el "principal factor de riesgo para contraer sarampión".

En este marco, recordó que la inmunización requiere dos dosis, que la vacuna es gratuita y que ante cualquier duda "se recomienda concurrir a un vacunatorio".

"Vacunarse no genera complicaciones y sí otorga protección personal y poblacional", afirmó.

Los equipos de salud continúan trabajando en conjunto con las autoridades locales, las direcciones departamentales de Salud de Río Negro y Paysandú, y los prestadores de salud de la zona, asegurando medidas de control del foco. Al momento se aguarda el resultado de dos pruebas hechas el jueves.

Medidas de prevención

El ministerio divulgó una serie de "medidas de prevención" para las personas que tuvieron contacto con "casos sospechosos o confirmados":