Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / POSITIVOS

Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en Río Negro

La cartera continúa monitoreando a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con los enfermos durante el período de transmisión

21 de noviembre 2025 - 10:34hs
Sarampión

Sarampión

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó tres casos de sarampión en la zona rural de la localidad de San Javier (Río Negro). Los afectados conforman un núcleo familiar que viajó recientemente a Bolivia y presentó síntomas al regresar al país.

La Directora General de la Salud, Fernanda Nozar, informó que la sospecha se activó ayer durante la primera consulta y que desde ese momento el sistema sanitario desplegó de forma inmediata las acciones previstas en los protocolos: atención clínica, investigación epidemiológica, identificación de contactos y medidas de bloqueo para contener el foco.

"Hoy estamos confirmando el diagnóstico. Se trata de personas que viajaron al exterior y comenzaron con sintomatología a su regreso. Las medidas se activaron de forma inmediata y se siguen implementando para prevenir la diseminación", señaló en declaraciones recogidas por Presidencia.

Más noticias
bolsas de nicotina: una alternativa al tabaco que preocupa a uruguay y el msp evalua prohibir
MERCOSUR

Bolsas de nicotina: una alternativa al tabaco que preocupa a Uruguay y el MSP evalúa prohibir

Brote de sarampión en Río Negro
BROTE

Ministerio de Salud Pública investiga un posible brote de sarampión en Río Negro: las medidas preventivas

Como parte de las medidas, los centros educativos de la zona pasaron transitoriamente a modalidad virtual, mientras los equipos de salud y epidemiología "completan el relevamiento para asegurar que no existan nuevos casos con síntomas".

La cartera continúa monitoreando a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con los enfermos durante el período de transmisión.

Nozar explicó después que las personas confirmadas no estaban vacunadas, lo que constituye el "principal factor de riesgo para contraer sarampión".

En este marco, recordó que la inmunización requiere dos dosis, que la vacuna es gratuita y que ante cualquier duda "se recomienda concurrir a un vacunatorio".

"Vacunarse no genera complicaciones y sí otorga protección personal y poblacional", afirmó.

Los equipos de salud continúan trabajando en conjunto con las autoridades locales, las direcciones departamentales de Salud de Río Negro y Paysandú, y los prestadores de salud de la zona, asegurando medidas de control del foco. Al momento se aguarda el resultado de dos pruebas hechas el jueves.

Medidas de prevención

El ministerio divulgó una serie de "medidas de prevención" para las personas que tuvieron contacto con "casos sospechosos o confirmados":

  • Monitoreo diario de signos y síntomas compatibles con sarampión desde el día 5 al día 21 después de la exposición.
  • Ante la aparición de fiebre, exantema y otras manifestaciones como tos, rinitis y conjuntivitis, se solicita consultar de inmediato al prestador de salud.
  • Identificación de personas susceptibles, especialmente quienes no puedan acreditar dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso o no hayan cursado la enfermedad previamente.
  • En personas sin dos dosis documentadas y sin contraindicaciones, se recomienda administrar la vacuna dentro de las primeras 72 horas de la exposición, lo que reduce el riesgo de transmisión.
  • Menores de 12 meses, personas gestantes sin evidencia de inmunidad y personas severamente inmunodeprimidas deben consultar con un especialista para evaluar las medidas indicadas.
Temas:

Sarampión Río Negro Ministerio de Salud Pública msp Bolivia

Seguí leyendo

Las más leídas

Marcelo Bielsa
EN EL MUSEO DEL FÚTBOL

Marcelo Bielsa no renuncia a la selección de Uruguay, se siente con "fuerza" para seguir y confesó que fue cuestionado por los jugadores por su "comportamiento"

José Luis Satdjian, imagen de archivo
PODER EJECUTIVO

"Incorrecta" o "carente de la debida fundamentación": MSP investiga la firma de Satdjian para autorizar el convenio entre ASSE y Círculo Católico

Preocupación por la salud de Agustín Casanova de Márama: Fue de los dolores más fuertes que tuve en la vida
ESPECTÁCULOS

Preocupación por la salud de Agustín Casanova de Márama: "Fue de los dolores más fuertes que tuve en la vida"

El chef uruguayo Tomás Bartesaghi

El chef Tomás Bartesaghi obtuvo la concesión gastronómica de un lujoso hotel de Punta del Este: su cautela a la hora de fijar los precios y la alta exigencia de los clientes

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos