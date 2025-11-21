Ministerio de Salud Pública confirmó tres casos de sarampión en Río Negro

El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó tres casos de sarampión en la zona rural de la localidad de San Javier (Río Negro). Los afectados conforman un núcleo familiar que viajó recientemente a Bolivia y presentó síntomas al regresar al país.
La Directora General de la Salud, Fernanda Nozar, informó que la sospecha se activó ayer durante la primera consulta y que desde ese momento el sistema sanitario desplegó de forma inmediata las acciones previstas en los protocolos: atención clínica, investigación epidemiológica, identificación de contactos y medidas de bloqueo para contener el foco.
"Hoy estamos confirmando el diagnóstico. Se trata de personas que viajaron al exterior y comenzaron con sintomatología a su regreso. Las medidas se activaron de forma inmediata y se siguen implementando para prevenir la diseminación", señaló en declaraciones recogidas por Presidencia.
Como parte de las medidas, los centros educativos de la zona pasaron transitoriamente a modalidad virtual, mientras los equipos de salud y epidemiología "completan el relevamiento para asegurar que no existan nuevos casos con síntomas".
La cartera continúa monitoreando a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con los enfermos durante el período de transmisión.
Nozar explicó después que las personas confirmadas no estaban vacunadas, lo que constituye el "principal factor de riesgo para contraer sarampión".
En este marco, recordó que la inmunización requiere dos dosis, que la vacuna es gratuita y que ante cualquier duda "se recomienda concurrir a un vacunatorio".
"Vacunarse no genera complicaciones y sí otorga protección personal y poblacional", afirmó.
Los equipos de salud continúan trabajando en conjunto con las autoridades locales, las direcciones departamentales de Salud de Río Negro y Paysandú, y los prestadores de salud de la zona, asegurando medidas de control del foco. Al momento se aguarda el resultado de dos pruebas hechas el jueves.
Medidas de prevención
El ministerio divulgó una serie de "medidas de prevención" para las personas que tuvieron contacto con "casos sospechosos o confirmados":
- Monitoreo diario de signos y síntomas compatibles con sarampión desde el día 5 al día 21 después de la exposición.
- Ante la aparición de fiebre, exantema y otras manifestaciones como tos, rinitis y conjuntivitis, se solicita consultar de inmediato al prestador de salud.
- Identificación de personas susceptibles, especialmente quienes no puedan acreditar dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso o no hayan cursado la enfermedad previamente.
- En personas sin dos dosis documentadas y sin contraindicaciones, se recomienda administrar la vacuna dentro de las primeras 72 horas de la exposición, lo que reduce el riesgo de transmisión.
- Menores de 12 meses, personas gestantes sin evidencia de inmunidad y personas severamente inmunodeprimidas deben consultar con un especialista para evaluar las medidas indicadas.