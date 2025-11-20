Ministerio de Salud Pública investiga un posible brote de sarampión en Río Negro: las medidas preventivas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) puso en marcha una "investigación epidemiológica" ante la sospecha de un brote de sarampión en la zona cercana a la localidad de San Javier, en Río Negro .

En base al protocolo establecido, la cartera activó de "manera inmediata" las acciones correspondientes para la "confirmación diagnóstica de los casos sospechosos" , la "búsqueda y seguimiento de contactos" y la "implementación de medidas de bloqueo para evitar la posible diseminación" .

Las medidas serán llevadas adelante en coordinación entre los prestadores de salud local y las autoridades de la Dirección Departamental de Salud .

En el marco de estas medidas preventivas, las escuelas de la localidad funcionarán de forma virtual mientras se avanza en la investigación y se implementan las acciones de control , informan desde el MSP.

Bajo este contexto, la cartera emitió también una serie de "medidas de prevención" para las personas que tuvieron contacto con "casos sospechosos o confirmados":

Monitoreo diario de signos y síntomas compatibles con sarampión desde el día 5 al día 21 después de la exposición.

Ante la aparición de fiebre, exantema y otras manifestaciones como tos, rinitis y conjuntivitis, se solicita consultar de inmediato al prestador de salud.

Identificación de personas susceptibles, especialmente quienes no puedan acreditar dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso o no hayan cursado la enfermedad previamente.

En personas sin dos dosis documentadas y sin contraindicaciones, se recomienda administrar la vacuna dentro de las primeras 72 horas de la exposición, lo que reduce el riesgo de transmisión.

Menores de 12 meses, personas gestantes sin evidencia de inmunidad y personas severamente inmunodeprimidas deben consultar con un especialista para evaluar las medidas indicadas.

La protección contra el sarampión está incluida en la vacuna triple viral (SRP), que también protege contra la rubéola y la parotiditis.