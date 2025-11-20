Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Viernes:
Mín  15°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / BROTE

Ministerio de Salud Pública investiga un posible brote de sarampión en Río Negro: las medidas preventivas

Las escuelas de la localidad funcionarán de forma virtual mientras se avanza en la investigación, informan desde el MSP

20 de noviembre 2025 - 9:30hs
Brote de sarampión en Río Negro

Brote de sarampión en Río Negro

Foto de: MSP

El Ministerio de Salud Pública (MSP) puso en marcha una "investigación epidemiológica" ante la sospecha de un brote de sarampión en la zona cercana a la localidad de San Javier, en Río Negro.

En base al protocolo establecido, la cartera activó de "manera inmediata" las acciones correspondientes para la "confirmación diagnóstica de los casos sospechosos", la "búsqueda y seguimiento de contactos" y la "implementación de medidas de bloqueo para evitar la posible diseminación".

Las medidas serán llevadas adelante en coordinación entre los prestadores de salud local y las autoridades de la Dirección Departamental de Salud.

Más noticias
Se confirmó un caso de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Salud emitió un alerta epidemiológico
SARAMPIÓN

MSP emitió una serie de recomendaciones de prevención ante casos de sarampión en Argentina: mirá cuáles son

el sarampion en europa alcanza niveles historicos: oms y unicef alertan sobre el resurgimiento de la enfermedad
SARAMPIÓN

El sarampión en Europa alcanza niveles históricos: OMS y UNICEF alertan sobre el resurgimiento de la enfermedad

En el marco de estas medidas preventivas, las escuelas de la localidad funcionarán de forma virtual mientras se avanza en la investigación y se implementan las acciones de control, informan desde el MSP.

Bajo este contexto, la cartera emitió también una serie de "medidas de prevención" para las personas que tuvieron contacto con "casos sospechosos o confirmados":

  • Monitoreo diario de signos y síntomas compatibles con sarampión desde el día 5 al día 21 después de la exposición.
  • Ante la aparición de fiebre, exantema y otras manifestaciones como tos, rinitis y conjuntivitis, se solicita consultar de inmediato al prestador de salud.
  • Identificación de personas susceptibles, especialmente quienes no puedan acreditar dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso o no hayan cursado la enfermedad previamente.
  • En personas sin dos dosis documentadas y sin contraindicaciones, se recomienda administrar la vacuna dentro de las primeras 72 horas de la exposición, lo que reduce el riesgo de transmisión.
  • Menores de 12 meses, personas gestantes sin evidencia de inmunidad y personas severamente inmunodeprimidas deben consultar con un especialista para evaluar las medidas indicadas.

La protección contra el sarampión está incluida en la vacuna triple viral (SRP), que también protege contra la rubéola y la parotiditis.

Temas:

salud pública Sarampión Río Negro msp Ministerio de Salud Pública

Seguí leyendo

Las más leídas

La selección uruguaya
MUNDIAL

Uruguay ya conoce a qué rivales no enfrentará en su grupo y así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

El presidente de la AUF Ignacio Alonso, el entrenador Marcelo Bielsa y el director de selecciones Jorge Giordano
SELECCIÓN URUGUAYA

Situación límite para Bielsa y encrucijada para la AUF: deciden el futuro del DT en medio de una crisis que replantea el proyecto para el Mundial 2026

Álvaro Recoba, 
FÚTBOL

El Chino Recoba vuelve a dirigir y lo hará en un club aurinegro del exterior, luego de un año y medio sin equipo

Diego Aguirre y Alexander Medina
¿CANDIDATOS?

Diego Aguirre y Alexander Medina: los candidatos que entrevistó la AUF cuando cesó a Óscar Tabárez en 2021

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos