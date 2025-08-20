Sarampión se incrementó 34 veces en la región en comparación al 2024 y MSP se mantiene en "vigilancia activa" para evitar el reingreso de la enfermedad

El sarampión se incrementó 34 veces en este 2025 en comparación con el mismo período del 2024 en la región. Pese a que en Uruguay no se ha detectado brotes autóctonos desde el año 2020, desde el Ministerio de Salud Pública ( MSP ) definió llevar adelante una "vigilancia activa" para evitar el reingreso de la enfermedad.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se propaga por vía respiratoria rápidamente y afecta a personas no vacunadas, vacunadas con esquemas incompletos o que no padecieron la enfermedad.

Los últimos casos de sarampión en Uruguay se confirmaron en el año 2020 , en personas con antecedentes de viaje, y en 2025 se reportó un caso de nacionalidad extranjera que estaba de visita durante el período de transmisibilidad, pero no se detectaron casos asociados.

SALUD MSP actualizó la alerta por sarampión en la región con la opinión de expertos: la advertencia para Uruguay

En el marco internacional y según informó la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 8 de agosto en América se confirmaron 10.139 casos y 18 muertes relacionadas en diez países por sarampión.

Estas cifras representan un incremento de 34 veces en comparación con el mismo período de 2024, según informó el MSP.

Los brotes están relacionados principalmente con una baja cobertura de vacunación: el 71% de los casos ocurrieron en personas no vacunadas y un 18% en individuos con estado de vacunación desconocido.

En los países donde se detectaron más casos fue en Canadá con 4.548, seguido de México con 3.911 y Estados Unidos con 1.356. También se detectaron casos en Bolivia, Argentina, Belice, Brasil, Paraguay, Perú o Costa rica.

En cuanto a las muertes (18), se registraron 14 en México, la mayoría en personas indígenas de entre 1 y 54 años; tres en Estados Unidos y un caso fatal de sarampión congénito en un recién nacido en Canadá.

En este contexto, desde el MSP se mantiene una "vigilancia activa" a nivel interno para evitar el reingreso o reemergencia de esta enfermedad viral y en alerta epidemiológica para las personas que viajan al exterior.

El pasado 31 de julio la cartera elevó a la Comisión Nacional de Sarampión y Rubéola en Uruguay El informe de país sobre el seguimiento y la reverificación de la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en la Región de las Américas, que actualmente se encuentra en la órbita del Comité Nacional de Eliminación del Sarampión y la Rubéola.

Este informe preliminar, que abarca el período 2024 hasta el 28 de junio de 2025, detalla que "se notificaron al Sistema Informático de Gestión del Departamento de Vigilancia en Salud (SG-DEVISA) un total de 220 casos de sarampión y rubéola".

De estos, 216 casos fueron descartados por laboratorio, tres fueron clasificados como incompletamente estudiados sin confirmación laboratorial y un caso confirmado de sarampión.

En cuanto a los 216 casos descartados, 26 casos corresponden a sospechas clínicas reportadas por los prestadores de salud (22 sospechas de sarampión y 2 de rubéola) y 194 casos son producto de la estrategia de búsqueda activa por laboratorio, en la que se estudiaron casos sospechosos de arbovirosis, que presentaban fiebre y erupción cutánea, signos compatibles con la clínica de la definición de caso sospechoso de sarampión.

El caso confirmado se presentó en una mujer de 24 años de nacionalidad Italiana no vacunada para sarampión, con antecedentes de viaje a Argentina, que se encontraba en tránsito por Uruguay durante el período de transmisibilidad. Se identificaron 10 contactos en nuestro país a los que se realizó seguimiento, pero no se registraron casos asociados.