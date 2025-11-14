Dólar
/ Agro / GANADERÍA

MGAP suspendió a una empresa de Tacuarembó por incumplimientos en la venta de productos veterinarios

El MGAP suspendió a una empresa de Tacuarembó tras constatar incumplimientos graves en el control y etiquetado de productos veterinarios

14 de noviembre 2025 - 5:00hs
MGAP divulgó esta foto junto con la información sobre la inhabilitación.

En su sitio en Internet, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó este jueves 13 la suspensión temporal -por 90 días- de la habilitación para comercializar productos veterinarios a una empresa que está en el departamento de Tacuarembó.

El MGAP constató incumplimientos graves

El motivo, se indicó, es la constatación de incumplimientos graves en el control y etiquetado de productos.

Lo señalado fue dispuesto por la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del ministerio, mediante la Resolución DGSG Nº 325/2025.

El contexto

Fuentes del MGAP consultadas por El Observador este jueves 13 de noviembre explicaron que, con base en una solicitud de la asesoría legal, por el momento no se informará sobre la identidad de la empresa sancionada.

La medida, se explicó, fue adoptada luego de inspecciones realizadas por el Departamento Control de Productos Veterinarios de la División Laboratorios Veterinarios (DILAVE), en las que se verificó la existencia de productos vencidos, sobreetiquetados y sin información visible de lote, fecha de elaboración o vencimiento.

Eso constituye una infracción al Decreto Nº 160/997, que regula el marco nacional de control de productos veterinarios.

Riesgo para la salud pública y la sanidad animal

De acuerdo con los informes técnicos, los hechos observados implican un riesgo para la salud pública y la sanidad animal, por lo que la DGSG resolvió intervenir los productos en stock, los cuales no podrán ser comercializados durante el período de suspensión.

La decisión se fundamenta además en los informes de las áreas técnicas y jurídicas competentes, que calificaron la infracción como muy grave, en virtud del potencial impacto sanitario derivado del incumplimiento de las normas de registro, rotulado y trazabilidad de los productos.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento del sistema sanitario nacional y a la preservación de la confianza internacional en los controles oficiales de Uruguay, concluye el texto expuesto por el MGAP.

Temas:

MGAP Tacuarembó Productos veterinarios Sanidad animal salud pública

