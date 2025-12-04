Salud Pública confirmó sexto caso de sarampión en Uruguay: son todos de la misma familia de San Javier

Semanas atrás, la cartera había informado que habían tres casos de la enfermedad en Río Negro. Los afectados conforman un núcleo familiar que viajó recientemente a Bolivia y presentó síntomas al regresar al país.
Desde Salud Pública anunciaron que se realizará una jornada de vacunación en todo el Uruguay a partir del próximo sábado 6 de diciembre.
La ministra Cristina Lustemberg aclaró que si bien el país sigue "sin transmisión endémica desde 1999", el sarampión "es muy contagioso y puede ser grave".
Las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública sobre la vacuna del sarampión
La ministra aseguró que "la vacuna es gratuita y está disponible en todos los prestadores", por lo que encomendó a la población a inmunizarse.
Lustemberg, recordó que "todas las personas mayores de 15 meses deben tener dos dosis de la vacuna SRP" y que "quienes nacieron entre 1967 y 1987 seguramente tengan una sola dosis, por eso necesitan darse la segunda".
Para los niños, "el esquema incluye dos dosis, a los 12 y 15 meses". Sin embargo, la cartera registra "unos 20.000 niños sin la inmunización adecuada".
En caso de viajar, "la protección se considera completa dos semanas después de la vacuna" y "los niños de 6 a 11 meses que viajen al exterior deben recibir una 'dosis cero'", explicó la ministra.
"La única contraindicación" para vacunarse "es estar cursando un embarazo o tener una inmunosupresión severa", agregó Lustemberg, quien calificó la SRP como "segura y muy efectiva".