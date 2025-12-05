Conexión Ganadera: la fiscalía de Lavado pedirá la imputación de Maximiliano Rodríguez antes de la feria y citará a hijos de Basso y Carrasco en febrero

El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez tiene previsto pedir en los próximos días la imputación de Maximiliano Rodríguez, el dueño de Pasfer, una de las empresas tomadoras de ganado, cuya firma figura en 69 contratos de clientes de Conexión Ganadera que tenían ganado que en su mayoría desapareció.

Según supo El Observador, luego de que el fiscal le tomara declaración el 19 de noviembre, definió pedir su imputación por los delitos de apropiación indebida y falsificación de documentos, ya que como el propio empresario declaró, la última declaración jurada, de setiembre de 2024, la hizo "a ojo".

Además, el fiscal ya fijó para después de la feria, entre el 18 y el 24 de febrero, las citaciones en fiscalía de las hijas y el yerno de Basso, Agustina, Candelaria Basso y de Alfredo Rava, así como de Jorge Cunietti, con quién Basso tenía negocios y es señalado como uno de sus testaferros. También fijó las citaciones de tres de los cinco hijos de Carrasco: Marcela, Guadalupe y Valentín, informó Eduardo Preve y confirmó El Observador.

En el caso de Alfredo Rava, yerno de Basso y esposo de Agustina Basso desde 2016, se convirtió en mano derecha de su suegro y en quien ejecutaba las órdenes de su suegro. Su nombre apareció vinculado a Pasfer, cuando el 30 de diciembre, el escritorio Basso realizó un sospechoso remate en el que se ofrecían 3.550 cabezas de ganado. La fiscalía cree que esos animales eran propiedad de los inversores de Conexión Ganadera y estaban en el campo de Maximiliano Rodríguez, donde a su vez buena parte de los animales estaban a nombre de Rava.

Las hijas de Basso son indagadas por formar parte de las maniobras y aunque aun no sabe qué figura se las indaga se ha mencionado asistencia al lavado como un posible delitos. La Secretaría Antilavado (Senaclaft) menciona que Agustina y Candelaria Basso Cabral compraron en 2021 un apartamento ubicado en Vázquez Ledesma ( Pocitos) por U$S 395.000. Asimismo, Agustina Basso y Rava compraron en octubre de 2022 dos padrones en Durazno por más de US$ 1,5 millones y otro padrón en la localidad de Pintado, Florida, por U$S 480.000.

Otro informe del Banco Central de diciembre de 2018 menciona que Agustina Basso recibió fondos por US$ 442.958 desde la cuenta de One Pershing Plaza, un banco en Estados Unidos. Figuran como remitentes Agustina y su hermana Candelaria.

En el caso de Cunietti fue investigado por la Senaclaft y figura en varias adquisiciones. El informe confirmó la sociedad con Candelaria Basso como socios administradores de Cuchilla Da Silvera SRL. Además, es arrendatario de múltiples padrones rurales en Florida y Canelones y figura una promesa de compra junto a Candelaria Basso de dos padrones en Lavalleja por U$S 750.000.

Según la declaración jurada de junio de 2024 no posee inmuebles propios y alcanzó un activo de $ 5 millones, con un pasivo reducido, lo que da como resultado un patrimonio neto de $ 4,7 millones. Además, sus ingresos totales ascienden a $ 29,4 millones, habiendo obtenido un resultado positivo de $ 15,3 millones durante el ejercicio.

Por su parte, los tres hijos de Carrasco que serán citados, han recibido bienes que han sido puestos a su nombre. En el caso de Marcela, la hija mayor del primer matrimonio, es titular de un apartamento en Punta del Este comprado por U$S 290.000 que estaba “en trámite de inscripción”, del apartamento en Madrid que costó más de 1 millón de euros, vendió en 2020 otro en Montevideo por U$S 132.000, y en 2021 adquirió otro apartamento por U$S 195.000.

En el caso de Valentín y Guadalupe recibierorn en donación una chacra en La Baguala de sus padres pero se reservaron el usufructo. El precio de la chacra es de U$S 330.000 y estuvo hipotecado a favor de Green Fields Properties Ltd Inc, (sociedad panameña).

El rol de Pasfer en el esquema armado por Basso

Según constató El Observador, el interrogatorio del fiscal de Lavado a Rodríguez giró en torno al motivo por el cual el productor rural y ahora contratista de fútbol le firmó 69 contratos a Basso para hacerse cargo de ganado de Conexión Ganadera sin, aparentemente, obtener nada a cambio y en la faltante de ganado entre los animales que debería haber, según los contratos, y lo que se encontró en el campo de Pasfer cuando el MGAP hizo una inspección en febrero de 2025.

Según el relato del propio Rodríguez, su vínculo con Basso comenzó en 2019 y desde ese momento “siempre” financió a Pasfer con adelantos que le pedía a Basso. Dijo que Basso "ponía las condiciones” y por eso cuando le pidió que le firmara unos contratos lo hizo sin preguntar de que se trataba.

Asimismo admitió que el costo anual de la empresa eran US$ 800.000, y el resto del dinero que le adelantaba Basso lo destinaba a compra de ganado. Según informó el síndico del concurso de COnexión Ganadera al fiscal entre 2020 y 2024, Basso le dio US$ 23 millones a Rodríguez.

Rodríguez declaró en fiscalía que recién se enteró de que era tomador de ganado cuando "pasó toda esta catástrofe". Luego dijo que en la última declaración jurada correspondiente a junio de 2024 que hizo en setiembre anotó que tenía 3 .711 animales de inversores de Conexión Ganadera "a ojo".

Agregó que le pidió a una persona (que prefirió no nombrar), que le pasara lo que existía en el campo. “En ese momento existían 4 .047 a nombre de inversores, y lo que se hizo fue un cálculo a ojo, se puso 3 .711 a nombre de inversores”. Había declardo tener en total 12.800.

Sin embargo, al hacerse la inspección en el campo se encontró menos del 10% de esos animales.