Tribunal de Apelaciones confirmó concurso personal de Pablo Carrasco, fundador de Conexión Ganadera

Pablo Carrasco, socio principal de la empresa, y su esposa Ana Iewdiukow Inés Guimaraens

El Tribunal de Apelaciones de 7° Turno confirmó el concurso personal de Pablo Carrasco, fundador de Conexión Ganadera.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Leonardo Méndez, juez concursal, había decretado que se hiciera lugar al concurso personal solicitado por los abogados de un grupo de damnificados, Santiago Alonso y Graciana Abelenda, pero la defensa de Carrasco apeló la decisión y terminó resolviendo el tribunal.

En la sentencia –informada por El País y a la que accedió El Observador– los ministros no consideraron suficientes los argumentos esgrimidos por la defensa de Carrasco para no hacer lugar al concurso.

El grupo de damnificados que presentaron el recurso reclama que el empresario no pagó US$ 83.971 de un arrendamiento de un campo, deuda que la justicia entiende no puede saldar ante la liquidación de Conexión y Hernandarias XIII, de las cuales era socio administrador.

Carrasco cumple prisión domiciliaria por el caso Conexión Ganadera, al igual que su esposa Ana Iewdiukow. Daniela Cabral, esposa de Gustavo Basso, fallecido hace un año, cumple prisión domiciliaria.