/ Nacional / JUSTICIA

Tribunal de Apelaciones confirmó concurso personal de Pablo Carrasco, fundador de Conexión Ganadera

El fundador de Conexión Ganadera cumple prisión preventiva al igual que su esposa, Ana Iewdiukow

1 de diciembre 2025 - 19:17hs
Pablo Carrasco, socio principal de la empresa, y su esposa Ana Iewdiukow

Pablo Carrasco, socio principal de la empresa, y su esposa Ana Iewdiukow

Inés Guimaraens

El Tribunal de Apelaciones de 7° Turno confirmó el concurso personal de Pablo Carrasco, fundador de Conexión Ganadera.

Leonardo Méndez, juez concursal, había decretado que se hiciera lugar al concurso personal solicitado por los abogados de un grupo de damnificados, Santiago Alonso y Graciana Abelenda, pero la defensa de Carrasco apeló la decisión y terminó resolviendo el tribunal.

En la sentencia –informada por El País y a la que accedió El Observador– los ministros no consideraron suficientes los argumentos esgrimidos por la defensa de Carrasco para no hacer lugar al concurso.

En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera
INDAGATORIA PENAL

Conexión Ganadera: Maximiliano Rodríguez, de Pasfer, dijo que Basso le hacía firmar contratos "como condición" de los US$ 13 millones que le prestó

Gustavo Basso
INDAGATORIA

Síndico informó al fiscal que de las cuentas de Conexión Ganadera se transfirieron US$ 23 millones a Pasfer entre 2020 y 2025

El grupo de damnificados que presentaron el recurso reclama que el empresario no pagó US$ 83.971 de un arrendamiento de un campo, deuda que la justicia entiende no puede saldar ante la liquidación de Conexión y Hernandarias XIII, de las cuales era socio administrador.

Carrasco cumple prisión domiciliaria por el caso Conexión Ganadera, al igual que su esposa Ana Iewdiukow.

Daniela Cabral, esposa de Gustavo Basso, fallecido hace un año, cumple prisión domiciliaria.

Temas:

Tribunal de Apelaciones Pablo Carrasco Ana Iewdiukow Conexión Ganadera

