Revelación del calendario del Mundial 2026: a qué hora es y cómo funcionará el nuevo evento de la FIFA para definir las sedes y los horarios de los partidos

Este viernes la FIFA realizó el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , en el que se definieron cómo serán los 12 grupos de cuatro equipos del torneo . Sin embargo, a pesar de que los partidos ya tienen fechas confirmadas, todavía no están ni los horarios ni las sedes de los encuentros.

Para eso, la federación transmitirá un segundo evento este martes llamado "Match Schedule Reveal" (revelación del calendario de partidos en español) para anunciar a qué hora y en qué ciudades se jugarán los partidos.

La decisión de FIFA de esperar a los resultados del sorteo para luego fijar los horarios y los estadios de los partidos corresponde, según explica la propia organización en su página web, a una necesidad logística . El territorio a recorrer en este torneo es grande, con tres países y un Estados Unidos que contará con sedes repartidas en casi todo su territorio.

A ello se le suma que el organismo puede cambiar los horarios de comienzo de partido para beneficiar a los espectadores de diferentes países, con el objetivo de que más personas puedan ver el Mundial en diferentes partes del mundo a pesar de las diferentes husos horarios.

"El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias", detalló la FIFA en un comunicado.

¿A qué hora comenzará la revelación del calendario del Mundial 2026?

La revelación del calendario comenzará este sábado a las 14:00 y será transmitido en vivo por FIFA a través de su canal de YouTube y su aplicación FIFA+. Directv también tiene en su guía el evento.

El evento será encabezado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Las autoridades presentarán uno a uno, los horarios y las sedes de cada uno de los 104 encuentros.

Desde la FIFA aclararon que el calendario completo se conocerá en marzo, cuando se definan los cuatro repechajes europeos y los dos cupos del repechaje internacional. Estos cupos ya fueron ubicados en los distintos grupos del torneo.

¿Cuáles son las opciones de sedes para los distintos partidos de Uruguay?

Uruguay jugará en el Grupo H del Mundial, junto con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Por lo que ya se sabe de su ubicación en el calendario, la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa jugará sus tres partidos en tres de estas cuatro ciudades: Miami, Atlanta y Houston de Estados Unidos y Guadalajara, en México.

La celeste jugará su primer partido el lunes 15 de junio de 2026 ante Arabia Saudita. Las posibles sedes para este partido son Atlanta o Miami.

El domingo 21 de junio los dirigidos por Bielsa jugarán su segundo partido, ante Cabo Verde. Allí Atlanta y Miami vuelven a ser las sedes probables.

España será el último rival de Uruguay en el grupo, en un partido que se disputará el viernes 26 de junio. Para este encuentro las ciudades cambian: la FIFA definirá entre Houston o Guadalajara, México.