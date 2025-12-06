Dólar
/ Nacional / TRANSPORTE

La IM trasladó una terminal de ómnibus de Montevideo hasta el 5 de enero: cortes, desvíos y más detalles

Además del traslado de la terminal de ómnibus, la IM también anunció cortes de tránsito programados para este fin de semana

6 de diciembre 2025 - 12:50hs
20240712 Transporte público, omnibus linea 405(2).jpg
Foto: Inés Guimaraens

La Intendencia de Montevideo (IM) implementó el traslado de la terminal de ómnibus ubicada en el barrio Paso Molino. La medida se extenderá hasta el lunes 5 de enero de 2026, según el comunicado oficial de la división de Movilidad de la IM.

¿A dónde se trasladará la terminal?

La terminal que opera actualmente en Cno. Castro y Av. María E. Vaz Ferreira será reubicada temporalmente en la calle Felipe Caballero, entre Cno. Castro y Marcelino Díaz, hasta principios de enero de 2026.

Cortes de tránsito y desvíos en Montevideo

Además del traslado de la terminal, la IM también anunció cortes de tránsito programados para este fin de semana, los cuales afectarán diferentes puntos de la ciudad entre el sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Algunos de los cortes más relevantes incluyen:

Sábado 6 de diciembre:

  • Canelones entre Lorenzo Carnelli y Salto: Desde las 04:00 hasta las 20:00 horas debido a trabajos de grúa. Se verán afectadas las líneas 116 y 145.

  • Rambla entre Tabaré y Sarmiento: Desde las 06:00 hasta las 07:00 horas debido a un show de Lali.

  • Av. Agraciada entre Carlos María Ramírez y Cno. Castro (Barrio Belvedere): Desde las 12:00 hasta las 00:00 horas por festejos de los 133 años del barrio.

Domingo 7 de diciembre:

  • Av. Agraciada entre San Fructuoso y Entre Ríos: Desde las 06:00 hasta las 18:00 horas debido a trabajos de grúa.

  • Salto entre Canelones y Maldonado: Desde las 06:00 hasta las 18:00 horas por trabajos de grúa.

  • José Ellauri entre Joaquín Núñez y José Ma. Montero: Desde las 06:00 hasta las 19:00 horas debido a trabajos de grúa.

Estos cortes de tránsito afectarán el tráfico y las paradas de varias líneas de ómnibus, por lo que se recomienda a los conductores y pasajeros estar atentos a las modificaciones en las rutas y horarios.

