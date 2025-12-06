"No son buenas noticias": apareció un gecko mauritánico en Tacuarembó, una especie "exótica" que llegó a Uruguay en los '70

Alternatus Uruguay informó que "por primera vez" se registró la aparición de un gecko mauritánico (Tarentola mauritanica) en la localidad de Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó.
Esta especie "exótica", según el colectivo animalista, cuenta con varias décadas de presencia en Uruguay tras su ingreso al país como "polizón" en importaciones de corcho y otros materiales durante los años '70.
"Se ha establecido en algunos barrios de Montevideo y más recientemente Canelones y Maldonado, donde están cumpliendo el rol de controladores de arácnidos e insectos doméstico, siendo inofensivos para nosotros", aseguran.
Desde Alternatus señalan que, ante el encuentro de estos animales, los especialistas en invasión biológica recomiendan no realizar el trasladado del gecko a nuevos lugares y "mucho menos a ambientes naturales donde aún no se evaluó su presencia e impacto".
En caso de encontrar algún espécimen de esta especie fuera de la capital, exhortaron a la población a enviar una foto al número: 092327482.
"No son buenas noticias, pero agradecemos estar en conocimiento del avance de la especie", cerraron.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlternatusUy/status/1996977394796695599?s=20&partner=&hide_thread=false