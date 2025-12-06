"No son buenas noticias": apareció un gecko mauritánico en Tacuarembó, una especie "exótica" que llegó a Uruguay en los '70

Alternatus Uruguay informó que "por primera vez" se registró la aparición de un gecko mauritánico (Tarentola mauritanica) en la localidad de Paso de los Toros , departamento de Tacuarembó.

Esta especie "exótica" , según el colectivo animalista, cuenta con varias décadas de presencia en Uruguay tras su ingreso al país como "polizón" en importaciones de corcho y otros materiales durante los años '70 .

"Se ha establecido en algunos barrios de Montevideo y más recientemente Canelones y Maldonado, donde están cumpliendo el rol de controladores de arácnidos e insectos doméstico, siendo inofensivos para nosotros ", aseguran.

TORTUGA Video: Alternatus Uruguay liberó a una tortuga morrocoyo "gigante" que fue encontrada cruzando una ruta

MANO PELADA Alternatus Uruguay rescató a un cachorro de mano pelada; ONG Socobioma se encargará de su cuidado

Desde Alternatus señalan que, ante el encuentro de estos animales, los especialistas en invasión biológica recomiendan no realizar el trasladado del gecko a nuevos lugares y "mucho menos a ambientes naturales donde aún no se evaluó su presencia e impacto" .

En caso de encontrar algún espécimen de esta especie fuera de la capital, exhortaron a la población a enviar una foto al número: 092327482.

"No son buenas noticias, pero agradecemos estar en conocimiento del avance de la especie", cerraron.