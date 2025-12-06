Con su vuelta a Nacional en el tapete, Luis Suárez juega esté sábado la final de la MLS con el Inter Miami, contra Vancouver Whitecaps

Luis Suárez celebra el gol 600 de su carrera, convertido con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United

En medio de los rumores sobre su vuelta a Nacional , Luis Suárez tendrá su partido más importante con el Inter Miami este sábado por la tarde, cuando el equipo que comparte con Lionel Messi se enfrente al Vancouver Whitecaps por la final de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Tras ser uno de los mejores de la fase de liga de la MLS y ganar la Conferencia Este el pasado sábado, con una contundente victoria 5-1 contra el New York City, el Inter Miami buscará ganar su primera liga este sábado a las 16:30 contra los Whitecaps, que también buscará su primer título de Estados Unidos.

Suárez convirtió 10 goles y aportó otras 10 asistencias en 28 partidos durante la fase de liga del torneo. En la fase final disputó cuatro partidos, dos de ellos como titular, y dio una nueva asistencia.

Viene de jugar 22 minutos en los últimos dos encuentros: jugó 14 minutos contra Cincinatti FC en las semifinales de conferencia, y entró en los 8 finales contra New York City.

La definición de la liga le llega en medio de su posible vuelta a Nacional. Según supo Referí, Luis Suárez está en contacto con Nicolás Lodeiro, su amigo que volvió a Nacional a mitad de año, y le manifestó su deseo de volver a jugar juntos en los tricolores. El sueño de jugar la Copa Libertadores con el albo es otro de los atractivos para el delantero.

El Pistolero termina su contrato con Inter Miami el 31 de diciembre y tendría que renovarlo, algo que aún no ha ocurrido a pocas semanas para el cierre del año.

Flavio Perchman, vicepresidente del club, confirmó en distintas entrevistas la intención del club de traer al jugador a Uruguay, y adelantó que el entrenador tricolor, Jadson Viera, conversará con él. Esto luego fue ratificado por el propio entrenador en declaraciones a El Espectador Deportes.

De ganar este sábado, Suárez obtendría su décima liga nacional. Ganó tres campeonatos uruguayos con Nacional (Especial 2005, 2005/2006 y 2022), cinco ligas españolas (cuatro con el Barcelona y una con el Atlético Madrid) y una Eredivisie holandesa con el Ajax.