La vibrante arenga del capitán Sebastián Coates en las finales ante Peñarol; mirá el trailer de la película de Nacional sobre el título de la Liga AUF Uruguaya
“Somos los mejores, el equipo más regular, el equipo menos vencido y el más goleador, carajo”, dice Sebastián Coates en parte de su arenga
4 de diciembre 2025 - 12:55hs
El trailer de la película de Nacional
Sebastián Coates es el protagonista del trailer que publicó Nacional a modo de adelanto de la película que estrenará sobre la conquista de la Liga AUF Uruguaya al ganarle las finales a Peñarol.
En las imágenes se ve la arenga del zaguero en el vestuario antes de uno de los clásicos.
“Somos los mejores, el equipo más regular, el equipo menos vencido y el más goleador, carajo”, dice Coates.
“Y hoy lo tenemos que demostrar. Con actitud, con ganas, y sin egos, carajos, es un equipo esto, todos juntitos carajo”, agrega el capitán, mostrando su voz de líder y en un momento de intimidad de los jugadores en el vestuario.