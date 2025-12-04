Dólar
La vibrante arenga del capitán Sebastián Coates en las finales ante Peñarol; mirá el trailer de la película de Nacional sobre el título de la Liga AUF Uruguaya

4 de diciembre 2025 - 12:55hs

El trailer de la película de Nacional

Sebastián Coates es el protagonista del trailer que publicó Nacional a modo de adelanto de la película que estrenará sobre la conquista de la Liga AUF Uruguaya al ganarle las finales a Peñarol.

En las imágenes se ve la arenga del zaguero en el vestuario antes de uno de los clásicos.

“Somos los mejores, el equipo más regular, el equipo menos vencido y el más goleador, carajo”, dice Coates.

“Y hoy lo tenemos que demostrar. Con actitud, con ganas, y sin egos, carajos, es un equipo esto, todos juntitos carajo”, agrega el capitán, mostrando su voz de líder y en un momento de intimidad de los jugadores en el vestuario.

Sebastián Coates y Mauricio Pereyra
NACIONAL

Sebastián Coates en las finales ante Peñarol
Sebastián Coates en las finales ante Peñarol

Sebastián Coates en las finales ante Peñarol

La película de Nacional

Nacional estrenará su película este jueves a la hora 20:00.

La misma se podrá ver en el canal de YouTube oficial del club.

Embed - Nacional Campeón Uruguayo 2025 | Club Nacional de Football

