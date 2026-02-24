El durísimo cruce de José Luis Chilavert con Thibaut Courtois, el arquero de Real Madrid

José Luis Chilavert sigue en en ojo de la tormenta y ahora le respondió públicamente al arquero de Real Madrid, Thibaut Courtois, compañero de Federico Valverde, quien había cuestionado sus declaraciones sobre Kylian Mbappé y el episodio de racismo entre Vinicius Jr. y el argentino Gianluca Prestianni, en el que este supuestamente le dijo mono cinco veces en la ida entre los merengues y Benfica por el Repechaje de la Champions League.

Chilavert defendió entonces a Prestianni y tuvo expresiones contra el delantero brasileño y contra Mbappé que generaron un amplio repudio.

Entre otras cosas, había cuestionado la vida personal del delantero francés al referirse de manera despectiva a su presunta relación pasada con la modelo Inés Rau .

“¿Qué puede decir? Él habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer”, había dicho el paraguayo.

Dichas declaraciones motivaron la respuesta de Courtois, quien en la previa del partido entre Real Madrid vs Benfica por el Repechaje de la Champions League de este miércoles, respaldó a sus compañeros y calificó como “lamentables” las palabras de Chilavert.

“No se pueden decir cosas así. Es otro tipo de insulto y esas cosas no caben en el mundo de hoy ni en ningún lugar. Y menos aún viniendo de otro excompañero de profesión”, sostuvo muy serio Courtois.

Este martes, en una entrevista radial, el exarquero paraguayo que jugó en Peñarol y fue campeón uruguayo en 2003, redobló sus críticas y lanzó nuevos agravios contra el golero belga.

"Quiero aprovechar el espacio que me dan porque mi colega Courtois habló en conferencia de prensa sobre mis dichos respecto de Mbappé y dijo que eran lamentables. Lamentable es que él le sacara la novia a su compañero Kevin De Bruyne”, comenzó diciendo Chilavert en Radio Rivadavia de Argentina.

Nadie lo para a Chilavert

José Luis Chilavert continuó casi con un monólogo.

“Ellos hablan de valores del mundo de hoy y dicen ‘esas cosas no deberían pasar’”, sostuvo.

En dicha nota, Chilavert cuestionó las críticas que recibió por sus comentarios previos y defendió su postura en el conflicto entre Prestianni y Vinícius Jr..

"Al chico, Vinicius le dijo cagón de mierda y Mbappé le dice puto racista. Te pueden decir de todo y vos no les podés decir nada”, expresó.

Chilavert continuó: “Decile a Courtois, que Bélgica está tomada por los musulmanes que avalan pegarle y matar mujeres. Los valores de Sudamérica son pro-familia, hay que cuidar. Ese es el mensaje”.

Y añadió: "Que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir afuera del área y patear tiros libres o penales. Realmente es un arquero normal”.