El Observador / Fútbol / NACIONAL

Coates, Lodeiro y Pereyra, los tres referentes de Nacional que pueden dejar el club tras ser campeones de la Liga AUF Uruguaya 2025

La continuidad de los tres para 2026 no está confirmada y en los festejos del domingo hubo algunas manifestaciones que llamaron la atención

1 de diciembre 2025 - 15:08hs
Sebastián Coates y Mauricio Pereyra

Sebastián Coates y Mauricio Pereyra

Nacional

El campeonato de la Liga AUF Uruguaya 2025 logrado por Nacional este domingo al ganarle a Peñarol, en un vibrante partido y en un Gran Parque Central repleto de hinchas tricolores, pudo haber sido el broche de oro ideal de la carrera de tres futbolistas referentes del plantel que por estas horas meditan la posibilidad de retirarse con ese marco inolvidable: Sebastián Coates, Mauricio Pereyra y Nicolás Lodeiro.

La continuidad de los tres para 2026 no está confirmada y en los festejos del domingo hubo algunas manifestaciones que llamaron la atención.

Coates y el saludo de los hinchas

El capitán tricolor recibió un cántico especial de los hinchas en medio de los festejos. “Olé, olé, Seba, Seba”, entonaron los bolsos para reconocer a su defensa que tuvo un gran partido en el Parque Central.

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía

El zaguero fue consultado en zona mixta sobre su continuidad y dijo que era tiempo de disfrutar de los festejos tras superar "momentos difíciles".

Nicolás López, Oliva, Mejía y Carneiro en la mesa de poker
NACIONAL

El festejo de las figuras de Nacional en la mesa de póker que recordó a la frase de Diego Aguirre y los picantes posteos en las redes tricolores

Sebastián Coates y Luciano Boggio de Nacional en el calentamiento previo a la final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol
NACIONAL

Los 50 campeones de Nacional en su título 50 por la Liga AUF Uruguaya 2025: repasá los 46 futbolistas y cuatro entrenadores de la temporada

“Después veremos”, expresó, sobre su futuro, sin dar más pistas y con contrato vigente para 2026.

Coates, de 35 años y que llegó a mediados de 2024 desde Sporting de Portugal, ha arrastrado molestias en una de sus rodillas, pero eso no le ha impedido estar a la orden de los entrenadores.

Lodeiro y una declaración que llamó la atención

Por su parte, Nico Lodeiro, de 36 años, es otros de los referentes de Nacional que podría dejar el fútbol.

“Puede ser el cierre de mi carrera”, dijo este domingo en zona mixta al hablar del título logrado contra Peñarol, “que significa mucho”, y en el Gran Parque Central. “En mi casa”, según declaró.

Sus dichos llamaron la atención porque el sanducero llegó a mitad de año a los tricolores, tras varios años amagando con esa posibilidad, y firmó un contrato a rendimiento para su renovación de cara a 2026, lo que por sus actuaciones se daría por hecho que será extendido, si bien con Jadson Viera no tuvo muchas oportunidades.

Nicolás Lodeiro
Nicolás Lodeiro

Nicolás Lodeiro

Mauricio Pereyra y su emotiva salida del Gran Parque Central

El otro caso, y del que desde hace un tiempo viene sonando la posibilidad de que deje el fútbol, es el de Mauricio Pereyra, quien este domingo tuvo una emotiva salida de la cancha del Gran Parque Central.

Como informó Referí, el volante de 35 años encaminó rumbo al túnel y varios hinchas, de los últimos que quedaban en las tribunas, le cantaron especialmente.

Luego de recibir su medalla y celebrar junto a sus compañeros, Pereyra, uno de los referentes de este Nacional, que ingresó en la primera final pero no tuvo minutos en el Parque, fue al arco que da a la popular tricolor y se llevó un trozo de la red como recuerdo y como hicieron varios de los campeones.

Mauricio Pereyra y Diego Villalba
Mauricio Pereyra y Diego Villalba

Mauricio Pereyra y Diego Villalba

Luego, comenzó a caminar rumbo al túnel, mientras fue detenido por varios hinchas para sacarse fotos. Desde las tribunas le cantaron, “Mauri, Mauri”, alentándolo especialmente a él mientras avanzaba lentamente.

Cuando bajó las escaleras, varios hinchas lo alentaron, mientras lucía su medalla de campeón y la red del Parque, un souvenir especial del nuevo campeonato que logró con Nacional y que pudo ser su último recuerdo del estadio tricolor.

Lo que dicen en Nacional

En la directiva de Nacional también han señalado que son días de festejos y que ya habrá tiempo para analizar cada caso.

Pero lo que sí han manifestado es que la intención del club es que los tres referentes, Coates, Pereyra y Lodeiro, sigan en el plantel en la próxima temporada.

Temas:

Nacional Sebastián Coates Lodeiro Mauricio Pereyra

