"Fuimos los mejores y aún así se nos cuestionó de todas las maneras": los mensajes de Coates y Boggio y la picante respuesta de Carneiro tras el título de Nacional

Jugadores de Nacional se manifestaron en sus redes sociales luego de ganar la Liga AUF Uruguaya 2025 al superar a Peñarol en las finales y señalaron que fueron cuestionados y el plantel se “banco todo” a lo largo de la temporada.

Uno de ellos fue el capitán Sebastián Coates , quien hizo un posteo en su Instagram

“Gracias a todo este grupo que se banco todo, laburó siempre callado con el objetivo de ser campeón!! Lo logramos banda somos los campeones!!!! A festejar pueblo bolsilludo!!!”, señaló el zaguero, quien tuvo respuestas de compañeros y exjugadores de Nacional.

Otro que se descargó en las redes sociales fue Luciano Boggio , quien llegó en esta temporada al club.

NACIONAL La fiesta privada de Nacional campeón: mirá fotos y videos de la celebración del plantel tricolor a toda cumbia y plena

CLÁSICO El fuera de juego milimétrico de Sebastián Coates en el gol anulado a Nacional contra Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya

“Un sueño hecho realidad, después de un año muy difícil en el cual fuimos los mejores y aún así se nos cuestionó de todas las maneras posibles, lo sacamos adelante porque somos un grupo increíble, estuvimos todos unidos en las más complicadas y porque la historia manda y la teníamos de nuestro lado”, escribió.

“NACIONAL, NACIONAL CAMPEONES 2025”, agregó el volante.

Su mensaje tuvo la respuesta de Gonzalo Carneiro: “Que ladren”, le escribió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luciano Boggio (@lucianoboggio_)

Además, había subido una foto junto a Lucas Rodríguez a sus historias.

"¿Qué van a decir ahora?", preguntó.