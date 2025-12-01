Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

"Fuimos los mejores y aún así se nos cuestionó de todas las maneras": los mensajes de Coates y Boggio y la picante respuesta de Carneiro tras el título de Nacional

“Este grupo que se banco todo, laburó siempre callado”, señaló el capitán tricolor

1 de diciembre 2025 - 8:19hs
Sebastián Coates y el festejo familiar tras ganar la Liga AUF Uruguaya

Sebastián Coates y el festejo familiar tras ganar la Liga AUF Uruguaya

Nacional

Jugadores de Nacional se manifestaron en sus redes sociales luego de ganar la Liga AUF Uruguaya 2025 al superar a Peñarol en las finales y señalaron que fueron cuestionados y el plantel se “banco todo” a lo largo de la temporada.

Uno de ellos fue el capitán Sebastián Coates, quien hizo un posteo en su Instagram

“Gracias a todo este grupo que se banco todo, laburó siempre callado con el objetivo de ser campeón!! Lo logramos banda somos los campeones!!!! A festejar pueblo bolsilludo!!!”, señaló el zaguero, quien tuvo respuestas de compañeros y exjugadores de Nacional.

Sebastián Coates y Matías Arezo
CLÁSICO

El fuera de juego milimétrico de Sebastián Coates en el gol anulado a Nacional contra Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya

Luciano Boggio y su pareja
NACIONAL

La fiesta privada de Nacional campeón: mirá fotos y videos de la celebración del plantel tricolor a toda cumbia y plena

“Un sueño hecho realidad, después de un año muy difícil en el cual fuimos los mejores y aún así se nos cuestionó de todas las maneras posibles, lo sacamos adelante porque somos un grupo increíble, estuvimos todos unidos en las más complicadas y porque la historia manda y la teníamos de nuestro lado”, escribió.

“NACIONAL, NACIONAL CAMPEONES 2025”, agregó el volante.

Su mensaje tuvo la respuesta de Gonzalo Carneiro: “Que ladren”, le escribió.

Embed

Además, había subido una foto junto a Lucas Rodríguez a sus historias.

"¿Qué van a decir ahora?", preguntó.

WhatsApp Image 2025-12-01 at 07.24.40 (3)
Lucas Rodr&iacute;guez y Luciano Boggio

Lucas Rodríguez y Luciano Boggio

Temas:

Nacional Sebastián Coates luciano boggio Gonzalo Carneiro

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Coates, Mauricio Pereyra, Diego Polenta y Luis Mejía
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Emanuel Gularte de Peñarol ante Christian Ebere de Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Peñarol por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo?

Ignacio Ruglio
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Ignacio Ruglio se quejó en sus estados de Whatsapp del penal que entiende no le cobraron a favor de Leo Fernández, en la finalísima Nacional vs Peñarol

Gustavo Tejera
CLÁSICO

El criterio de Gustavo Tejera para no cobrarle un penal a Peñarol en el clásico ante Nacional y que contrasta con otras penas máximas sancionadas ante los aurinegros

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos