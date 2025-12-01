"Fuimos los mejores y aún así se nos cuestionó de todas las maneras": los mensajes de Coates y Boggio y la picante respuesta de Carneiro tras el título de Nacional
“Este grupo que se banco todo, laburó siempre callado”, señaló el capitán tricolor
1 de diciembre 2025 - 8:19hs
Sebastián Coates y el festejo familiar tras ganar la Liga AUF Uruguaya
Nacional
Jugadores de Nacional se manifestaron en sus redes sociales luego de ganar la Liga AUF Uruguaya 2025 al superar a Peñarol en las finales y señalaron que fueron cuestionados y el plantel se “banco todo” a lo largo de la temporada.
Uno de ellos fue el capitán Sebastián Coates, quien hizo un posteo en su Instagram
“Gracias a todo este grupo que se banco todo, laburó siempre callado con el objetivo de ser campeón!! Lo logramos banda somos los campeones!!!! A festejar pueblo bolsilludo!!!”, señaló el zaguero, quien tuvo respuestas de compañeros y exjugadores de Nacional.
“Un sueño hecho realidad, después de un año muy difícil en el cual fuimos los mejores y aún así se nos cuestionó de todas las maneras posibles, lo sacamos adelante porque somos un grupo increíble, estuvimos todos unidos en las más complicadas y porque la historia manda y la teníamos de nuestro lado”, escribió.
“NACIONAL, NACIONAL CAMPEONES 2025”, agregó el volante.
Su mensaje tuvo la respuesta de Gonzalo Carneiro: “Que ladren”, le escribió.