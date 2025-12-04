¿Qué tan cerca está Luis Suárez de volver a Nacional en 2026? Una charla, un sueño pendiente y su situación en Inter Miami
Mirá todo lo que se conoce sobre el posible regreso de Luis Suárez a Nacional para 2026
4 de diciembre 2025 - 17:11hs
Suárez fue campeón uruguayo con Nacional Federico Gutiérrez
El nombre de Luis Suárez vuelve a sonar para Nacional, con la posibilidad de un nuevo regreso luego de su recordado pasaje en el segundo semestre de 2022 cuando fue figura y campeón uruguayo, ahora en un nuevo contexto.
El atacante de 38 años está actualmente definiendo la temporada con Inter Miami, que este sábado a las 16:30 jugará la final de la MLS de Estados Unidos ante Vancouver Whitecaps, en la que puede sumar un nuevo título a su carrera.
El contacto con Nicolás Lodeiro y el presente de Suárez en Miami
Según supo Referí, Luis Suárez está en contacto con Nicolás Lodeiro, su amigo que volvió a Nacional a mitad de año, y le manifestó su deseo de volver a jugar juntos en los tricolores.
El Pistolero termina su contrato con Inter Miami el 31 de diciembre y tendría que renovarlo, algo que aún no ha ocurrido a pocas semanas para el cierre del año.
Otro detalle a tener en cuenta es que en los últimos partidos el goleador fue suplente en el equipo de Javier Mascherano, quien valoró la forma en que el uruguayo aceptó ese nuevo rol en el equipo rosado.
El sueño de la Copa Libertadores
Lodeiro y Suárez tienen un viejo sueño en común que es jugar la Copa Libertadores juntos en Nacional.
Cuando volvió en 2022, el salteño solo pudo jugar la Copa Sudamericana con el trago amargo de la rápida eliminación ante Atlético Goianiense.
La llegada de Suárez se enmarca en el plan de la directiva tricolor, con Ricardo Vairo y Flavio Perchman a la cabeza, de armar un plantel con mayor jerarquía para la actividad internacional, luego de la amarga Copa Libertadores 2025.
La posibilidad de un regreso del Pistolero, la abrió este miércoles su amigo Lodeiro.
El sanducero fue consultado en rueda de prensa si había hablado con Suárez tras el título de la Liga AUF Uruguaya logrado el pasado domingo.
“Hablo muy seguido con él”, dijo. Y señaló que el delantero estaba “feliz primero por Nacional, feliz después por mí, me agradeció, estaba contento”.
“Hablamos siempre”, dijo, y disparó: “Ojalá que pueda volver el Luis”.
Consultado por si le de vez en cuando le “tiraba” a Suárez la invitación para que vuelva, señaló: “Siempre le estamos tirando, uno sabe que él es hincha y siempre cuando sale la conversación se la tiramos”.
El tuit de Flavio Perchman
Este martes por la mañana, Perchman escribió un posteo que ilusionó a los hinchas tricolores que lo vincularon con la posibilidad del regreso de Suárez.
“Sí gente, hay chance…”, señaló en su cuenta de X, con el hashtag “#BiNacional2026”, señalando que los albos irán en busca de un segundo título consecutivo en 2026.
Por el momento, desde Nacional no ha habido un contacto formal con Suárez debido a que el atacante está en la definición del título de la MLS de Estados Unidos, con la final que Inter Miami jugará ante Vancouver Whitecaps este sábado a la hora 16:30.
#SuarezaNacional
Las repercusiones sobre la posibilidad de que Suárez regrese a los tricolores posicionó al hashtag #SuarezaNacional como principal tendencia en la red social X este jueves por la mañana.
Ese HT fue el que utilizaron los hinchas para la campaña con la que convencieron al goleador para que regrese en 2022.
También aparecen "Flavio" y "Lodeiro" entre las tendencias.