El Nacional 2026 que se viene: Ignacio Suárez a préstamo, Kike Olivera y César Araújo son opciones, un equipo de 27 años de promedio y la pretemporada en Montevideo

La temporada de Nacional termina este martes con el último entrenamiento, asado y la foto del campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 y ya se pone en marcha la preparación para el año que se viene, en el que los tricolores, ya sin la presión de haber cortado dos años sin títulos, intentarán el bicampeonato local y mejorar su actuación en la Copa Libertadores.

En ese sentido, Flavio Perchman y Sebastián Eguren ya preparan algunas decisiones, si bien faltan las reuniones con el entrenador Jadson Viera para detallar aspectos deportivos y del período de pases.

Los tricolores ya tienen en carpeta algunos puestos en los que buscarán reforzarse, más allá de las posibles bajas que puedan tener en el período de pases.

Uno es en el arco. La idea del club es que Ignacio Suárez , el suplente de Luis Mejía, quien fue muy bien valorada por sus actuaciones cuando tuvo que reemplazarlo este año, sea cedido a un club en el que ataje como golero titular o tenga más actividad que en los albos.

Nacional Juventud campeonato intermedio 2025/Ignacio Suárez Foto: Leonardo Carreño

Y, en caso de que así sea, se fichará a un golero de mayor experiencia para que sustituya a Mejía cuando no esté a la orden en un año que tendrá el Mundial 2026 con la selección de Panamá, además de la preparación para ese torneo.

En la defensa, los albos apuntan a que el colombiano Juan Pablo Patiño se consolide en el lateral izquierdo y sea una de las figuras del equipo.

Nacional Progreso, campeonato clausura 2025, Juan Pablo Patiño Foto: Leonardo Carreño

Otro puesto que Nacional buscará es el de un volante ofensivo con un rol de armador de juego, algo que los tricolores no pudieron plasmar en este año por las distintas variantes tácticas y que se le vio en parte a Nicolás Lodeiro cuando tuvo minutos.

Con respecto a nombre, los tricolores serán más cautos a la hora de informar al respecto, si bien ya se conoce que César Araújo, ex Wanderers y Orlando City, y Kike Olivera, hoy en Gremio, son opciones que se manejan.

1691085732301.webp César Araújo y Lionel Messi AFP

Además, ya tienen encaminado un fichaje importante que se conocerá en diciembre.

Otra pista que se ha manejado es que quieren incorporar a un jugador que manifestó su deseo de llegar a Nacional, pero que nunca jugó en el club.

La edad del plantel y los juveniles

Los tricolores buscarán cerrar un plantel con un promedio de edad de 26 o 27 años, similar al actual, con algunos fichajes de jóvenes, como fue el caso de Juan Cruz De los Santos este año.

Con respecto a los juveniles del club, se espera que tengan más minutos Paolo Calione, Exequiel Mereles, Agustín Dos Santos y Bruno Arady, quien está lesionado, además de otros que puedan sumarse al plantel de Primera.

Los referentes: Lodeiro, Coates y Pereyra

Con respecto a los referentes del plantel, Sebastián Coates, Mauricio Pereyra y Nicolás Lodeiro, la idea del club es que sigan, pero eso no depende de la directiva.

Con respecto a Pereyra, todo indica que el jugador no seguirá, algo que se espera que se anunciado en las próximas horas.

Mauricio Pereyra Foto: Leonardo Carreño

Sobre Lodeiro, entienden que, pese a sus declaraciones luego de la final del domingo, en las que manejó que podía ser el cierre de su carrera, se quedará por el deseo de jugar la Copa Libertadores 2026.

Mientras que el caso de Coates no está del todo claro y será el capitán el que tenga la última palabra en los próximos días.

Pretemporada y amistosos de verano

Con respecto a la pretemporada, la misma será en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Nacional por el momento no tiene cerrado los amistoso de verano, con la posibilidad de jugar clásicos y de un partido con Lanús, el flamante campeón de la Copa Sudamericana.

Lo que sí está definido es que el primer partido oficial será la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, con fecha a definir a fines de enero y principios de febrero.