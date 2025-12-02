La copa está en Los Céspedes: Nacional se saca la foto de campeón con asado de despedida y Nicolás López saludó a los hinchas a lo Guillermo Francella; mirá el video

Luis Mejía con la copa Juan Izquierdo en Los Céspedes

El plantel de Nacional volvió a la Ciudad Deportiva Los Céspedes este martes, luego de los festejos por el título de la Liga AUF Uruguaya ganado en las finales ante Peñarol, para cerrar la temporada con el último entrenamiento, un asado y la foto del campeón.

En un clima totalmente distendido, los tricolores volvieron a su complejo para hacer trabajos de reacondicionamiento en la previa de las vacaciones y los últimos tests físicos para las mediciones de cara a la próxima temporada.

La copa del campeonato 50 que lograron los tricolores, con el nombre de Juan Izquierdo, estuvo en los vestuarios de Los Céspedes, según dejaron ver Christian Oliva, Emiliano Ancheta, Luis Mejía, Maxi Gómez y Matías De Los Santos, quienes se sacaron fotos personales con el trofeo.

Además, Nicolás “Diente” López hizo un divertido video con la frase “hermosa mañana, verdad” , como popularizó el actor argentino Guillermo Francella.

Sobre el mediodía está previsto que los jugadores se saquen la foto del campeón en una de las canchas de Los Céspedes.

Luego, tras el almuerzo con asado, los futbolistas quedarán liberados y comenzarán sus vacaciones.

El entrenador Jadson Viera tendrá unos días más de actividad, con atenciones a la prensa y la planificación para la pretemporada 2026, y tendrá su descanso a partir de la próxima semana.