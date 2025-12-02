Dólar
La copa está en Los Céspedes: Nacional se saca la foto de campeón con asado de despedida y Nicolás López saludó a los hinchas a lo Guillermo Francella; mirá el video

Los tricolores cierran la temporada en Los Céspedes, con el último entrenamiento, asado y foto de campeón

2 de diciembre 2025 - 9:40hs
Luis Mejía con la copa Juan Izquierdo en Los Céspedes

Luis Mejía con la copa Juan Izquierdo en Los Céspedes

Nicolás López a lo Guillermo Francella

El plantel de Nacional volvió a la Ciudad Deportiva Los Céspedes este martes, luego de los festejos por el título de la Liga AUF Uruguaya ganado en las finales ante Peñarol, para cerrar la temporada con el último entrenamiento, un asado y la foto del campeón.

En un clima totalmente distendido, los tricolores volvieron a su complejo para hacer trabajos de reacondicionamiento en la previa de las vacaciones y los últimos tests físicos para las mediciones de cara a la próxima temporada.

La Copa Juan Izquierdo en Los Céspedes
La Copa Juan Izquierdo en Los Céspedes

La Copa Juan Izquierdo en Los Céspedes

La copa del campeonato 50 que lograron los tricolores, con el nombre de Juan Izquierdo, estuvo en los vestuarios de Los Céspedes, según dejaron ver Christian Oliva, Emiliano Ancheta, Luis Mejía, Maxi Gómez y Matías De Los Santos, quienes se sacaron fotos personales con el trofeo.

Luis Mejía con la copa Juan Izquierdo en Los Céspedes
Luis Mejía con la copa Juan Izquierdo en Los Céspedes

Luis Mejía con la copa Juan Izquierdo en Los Céspedes

Además, Nicolás “Diente” López hizo un divertido video con la frase “hermosa mañana, verdad”, como popularizó el actor argentino Guillermo Francella.

Sebastián Coates y Luciano Boggio de Nacional en el calentamiento previo a la final de la Liga AUF Uruguaya ante Peñarol
NACIONAL

Los 50 campeones de Nacional en su título 50 por la Liga AUF Uruguaya 2025: repasá los 46 futbolistas y cuatro entrenadores de la temporada

El emocionante mensaje de Nicolás Lodeiro al ser campeón con Nacional
NACIONAL

El emocionante recuerdo de Nicolás Lodeiro al ser campeón con Nacional y lo último que se sabe sobre su continuidad en el tricolor

Sobre el mediodía está previsto que los jugadores se saquen la foto del campeón en una de las canchas de Los Céspedes.

Nicolás López a lo Guillermo Francella
Nicolás López a lo Guillermo Francella

Nicolás López a lo Guillermo Francella

Luego, tras el almuerzo con asado, los futbolistas quedarán liberados y comenzarán sus vacaciones.

El entrenador Jadson Viera tendrá unos días más de actividad, con atenciones a la prensa y la planificación para la pretemporada 2026, y tendrá su descanso a partir de la próxima semana.

Nacional Nicolás López Guillermo Francella Peñarol

