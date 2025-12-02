La copa está en Los Céspedes: Nacional se saca la foto de campeón con asado de despedida y Nicolás López saludó a los hinchas a lo Guillermo Francella; mirá el video
Los tricolores cierran la temporada en Los Céspedes, con el último entrenamiento, asado y foto de campeón
2 de diciembre 2025 - 9:40hs
Luis Mejía con la copa Juan Izquierdo en Los Céspedes
Nicolás López a lo Guillermo Francella
El plantel de Nacional volvió a la Ciudad Deportiva Los Céspedes este martes, luego de los festejos por el título de la Liga AUF Uruguaya ganado en las finales ante Peñarol, para cerrar la temporada con el último entrenamiento, un asado y la foto del campeón.
En un clima totalmente distendido, los tricolores volvieron a su complejo para hacer trabajos de reacondicionamiento en la previa de las vacaciones y los últimos tests físicos para las mediciones de cara a la próxima temporada.
La copa del campeonato 50 que lograron los tricolores, con el nombre de Juan Izquierdo, estuvo en los vestuarios de Los Céspedes, según dejaron ver Christian Oliva, Emiliano Ancheta, Luis Mejía, Maxi Gómez y Matías De Los Santos, quienes se sacaron fotos personales con el trofeo.
Además, Nicolás “Diente” López hizo un divertido video con la frase “hermosa mañana, verdad”, como popularizó el actor argentino Guillermo Francella.