Los convocados en Peñarol para el partido ante Cerro en el Campeón del Siglo: regresa Eduardo Darias

Peñarol publicó la lista de jugadores convocados para el encuentro de esta noche ante Cerro en el Campeón del Siglo, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura a las 19:30 horas, en la que destaca el regreso de Eduardo Darias pero que cuenta con el regreso de Germán Barbas.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El técnico Diego Aguirre ya informó durante la semana que habrá variantes en el equipo titular, ya que comenzará a rotar a los futbolistas teniendo en cuenta que jugará esta tarde ante Cerro, luego viaja a Florida el miércoles para enfrentar a Boston River y el domingo 29 contra Racing por la fecha 9.

En el arco volverá Sebastíán Britos en lugar de Washington Aguerre. El DT carbonero quiere que Britos vaya tomando minutos porque será titular en los dos primeros partidos de la fase de grupos con Independiente Santa Fe en la altura de Bogotá y luego Platense de local, teniendo en cuenta que este último tiene que cumplir dos partidos de suspensión.

No están en la lista de convocados los futbolistas Abel Hernández, Lucas Hernández, Nahuel Herrera, Diego Laxalt y Brandon Álvarez por sus respectivas lesiones, pero si regresa Darias luego de un tiempo de inactividad.