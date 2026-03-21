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Los convocados en Peñarol para el partido ante Cerro en el Campeón del Siglo: regresa Eduardo Darias

Peñarol publicó la lista de concentrados por Diego Aguirre para recibir a Cerro en el Campeón del Siglo por la séptima fecha del Torneo Apertura

21 de marzo de 2026 13:18 hs
Diego Aguirre en el partido entre Albion y Peñarol

Diego Aguirre en el partido entre Albion y Peñarol

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Peñarol publicó la lista de jugadores convocados para el encuentro de esta noche ante Cerro en el Campeón del Siglo, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura a las 19:30 horas, en la que destaca el regreso de Eduardo Darias pero que cuenta con el regreso de Germán Barbas.

El técnico Diego Aguirre ya informó durante la semana que habrá variantes en el equipo titular, ya que comenzará a rotar a los futbolistas teniendo en cuenta que jugará esta tarde ante Cerro, luego viaja a Florida el miércoles para enfrentar a Boston River y el domingo 29 contra Racing por la fecha 9.

En el arco volverá Sebastíán Britos en lugar de Washington Aguerre. El DT carbonero quiere que Britos vaya tomando minutos porque será titular en los dos primeros partidos de la fase de grupos con Independiente Santa Fe en la altura de Bogotá y luego Platense de local, teniendo en cuenta que este último tiene que cumplir dos partidos de suspensión.

No están en la lista de convocados los futbolistas Abel Hernández, Lucas Hernández, Nahuel Herrera, Diego Laxalt y Brandon Álvarez por sus respectivas lesiones, pero si regresa Darias luego de un tiempo de inactividad.

El técnico rival de Peñarol por Copa Libertadores, que ya lo enfrentó con Nacional y que perdió más de lo que ganó

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Como informó Referí, el equipo que entrenó el pasado jueves fue con Sebastián Britos, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Roberto Fernández; Luis Angulo, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Matías Arezo.

La única duda está en la mitad de la cancha, ya que Eric Remedi tiene chances de jugar por Jesús Trindade de entrada, y eso se definirá en las próximas horas.

La lista de convocados de Peñarol para recibir a Cerro

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