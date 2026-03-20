La agenda de Nacional en la Copa Libertadores: mirá fechas, viajes y orden de partidos de los tricolores en la fase de grupos

Nacional ya comenzó a planificar la agenda de la fase de grupos de la Copa Libertadores , tras conocer este jueves a sus rivales y el orden de los partidos, con el cierre de local en el Gran Parque Central en los últimos dos encuentros.

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Los equipos a los que enfrentará el equipo de Jadson Viera serán Universitario de Perú, Coquimbo de Chile y Tolima de Colombia.

La fase de grupos de la Copa Libertadores se pondrá en marcha en la semana del 7 al 9 de abril, con la disputa de la primera fecha.

En esa semana Nacional visitará a Coquimbo Unido , el equipo aurinegro chileno de la ciudad homónima que juega de local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, con capacidad para 18.750 espectadores.

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20260313 Jadson Viera Nacional Wanderers Torneo Apertura 2025. Foto Dante Fernández Focouy (16) Jadson Viera Foto: Dante Fernández/Focouy

A la semana siguiente, se jugará la Fecha 2, en la que los albos serán locales en el Gran Parque Central frente a Deportes Tolima.

Luego, los albos volverán a salir entre el 28 y 30 de abril para visitar a Universitario de Perú, que oficia de local en el Estadio Monumental, con un aforo para 80.000 hinchas.

20260313 Universitario de Deportes Lima Perú. Foto: @Universitario Universitario Foto: @Universitario

Las últimas tres fechas se jugarán en el mes de mayo, con la cuarta en la semana del 5 al 7 de mayo, en la que los tricolores irán a Colombia para enfrentar a Tolima, que juega de local en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, con capacidad para 30.000 espectadores.

Las últimas dos etapas serán en el Gran Parque Central: la semana del 19 al 21 de mayo frente a Universitario y la última etapa, entre el 26 al 28 de mayo, ante Coquimbo.

Partidos de Nacional en la fase de grupos:

Fecha 1: Coquimbo – Nacional / 7 al 9 de abril

Fecha 2: Nacional – Tolima / 14 al 16 de abril

Fecha 3: Universitario - Nacional / 28 al 30 de abril

Fecha 4: Tolima – Nacional / 5 al 7 de mayo

Fecha 5: Nacional – Universitario / 19 al 21 de mayo

Fecha 6: Nacional – Coquimbo / 26 al 28 de mayo

Sorteo de octavos y fechas de los cruces:

Los dos mejores de cada grupo clasificarán a octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que los terceros pasan a Copa Sudamericana.

Copa Libertadores EFE

Los cruces de octavos se definirán por sorteo y las rondas eliminatorias comenzarán a disputarse a partir del 11 de agosto.

Octavos de final:

Partidos de ida: 11 al 13 de agosto

Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final:

Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales:

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Final:

La final única de la Copa Libertadores se disputará el 28 de noviembre en Montevideo.