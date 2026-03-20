La agenda de Nacional en la Copa Libertadores: mirá fechas, viajes y orden de partidos de los tricolores en la fase de grupos
Los equipos a los que enfrentará el equipo de Jadson Viera serán Universitario de Perú, Coquimbo de Chile y Tolima de Colombia
20 de marzo de 2026 10:34 hs
Copa Libertadores
Foto: Dante Fernández/ FocoUy
Nacional ya comenzó a planificar la agenda de la fase de grupos de la Copa Libertadores, tras conocer este jueves a sus rivales y el orden de los partidos, con el cierre de local en el Gran Parque Central en los últimos dos encuentros.
Los equipos a los que enfrentará el equipo de Jadson Viera serán Universitario de Perú, Coquimbo de Chile y Tolima de Colombia.
La agenda de Nacional en la fase de grupos de Copa Libertadores
La fase de grupos de la Copa Libertadores se pondrá en marcha en la semana del 7 al 9 de abril, con la disputa de la primera fecha.
En esa semana Nacional visitará a Coquimbo Unido, el equipo aurinegro chileno de la ciudad homónima que juega de local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, con capacidad para 18.750 espectadores.
A la semana siguiente, se jugará la Fecha 2, en la que los albos serán locales en el Gran Parque Central frente a Deportes Tolima.
Luego, los albos volverán a salir entre el 28 y 30 de abril para visitar a Universitario de Perú, que oficia de local en el Estadio Monumental, con un aforo para 80.000 hinchas.
Las últimas tres fechas se jugarán en el mes de mayo, con la cuarta en la semana del 5 al 7 de mayo, en la que los tricolores irán a Colombia para enfrentar a Tolima, que juega de local en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, con capacidad para 30.000 espectadores.
Las últimas dos etapas serán en el Gran Parque Central: la semana del 19 al 21 de mayo frente a Universitario y la última etapa, entre el 26 al 28 de mayo, ante Coquimbo.
Partidos de Nacional en la fase de grupos:
Fecha 1: Coquimbo – Nacional / 7 al 9 de abril
Fecha 2: Nacional – Tolima / 14 al 16 de abril
Fecha 3: Universitario - Nacional / 28 al 30 de abril
Fecha 4: Tolima – Nacional / 5 al 7 de mayo
Fecha 5: Nacional – Universitario / 19 al 21 de mayo
Fecha 6: Nacional – Coquimbo / 26 al 28 de mayo
Sorteo de octavos y fechas de los cruces:
Los dos mejores de cada grupo clasificarán a octavos de final de la Copa Libertadores, mientras que los terceros pasan a Copa Sudamericana.
Los cruces de octavos se definirán por sorteo y las rondas eliminatorias comenzarán a disputarse a partir del 11 de agosto.