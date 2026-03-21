El DT del Flamengo habló sobre la situación sanitaria de Nicolás De la Cruz, quién integra la lista de Marcelo Bielsa

Leonardo Jardim , entrenador del Flamengo que reemplazó recientemente a Filipe Luis , estuvo en la conferencia de prensa luego del triunfo de su equipo en el Brasileirao y fue consultado sobre la situación sanitaria de Nicolás De la Cruz , quién arrastra un problema crónico en la rodilla derecha que lo obliga a regular minutos.

Tras el triunfo 3-0 del Flamengo ante Remo en el Maracaná por el Brasileirao , el técnico acudió a la conferencia y explicó que el mediocampista uruguayo formado en Liverpool requiere una atención especial para mantener regularidad y rendimiento constante a lo largo de la temporada, en vísperas del Mundial 2026 y teniendo en cuenta que Marcelo Bielsa lo considera en su lista.

" Es un jugador que todos conocen por su calidad. Tenemos que tener algunas precauciones con su condición, pero está bien. Sé de su capacidad técnica y, cuando sea llamado, va a rendir" , declaró Jardim.

El uruguayo, con pasado en River Plate argentino, acumula tres partidos consecutivos sin jugar con el Flamengo e incluso sin integrar la lista de convocados en los últimos partidos. Su última aparición fue en la contundente victoria 8-0 frente a Madureira , por el Campeonato Carioca, donde tuvo una actuación destacada.

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Lo cierto es que desde el club brasilero transmiten tranquilidad en cuanto a su situación ya que su ausencia se debe a una planificación física diseñada para evitar sobrecargas musculares y articulares, y no a una lesión puntual.

Nicolás De la Cruz festeja su gol para Flamengo ante Madureira Nicolás De la Cruz festeja su gol para Flamengo ante Madureira

La temporada en la que más partidos jugó fue hace aproximadamente cinco años, cuando defendía la camiseta de River Plate argentino, alcanzando los 48 encuentros disputados. Desde entonces, la administración de cargas se volvió fundamental para sostener su nivel.

El próximo desafío del Mengao será este domingo frente a Corinthians, por la octava fecha del Campeonato Brasileño, en el Maracaná, y se prevé que De la Cruz pueda volver a tener minutos, dependiendo de la evaluación final del cuerpo técnico.