Así se juega la séptima fecha del Torneo Apertura, de viernes a domingo, con salida de Nacional y Peñarol de local ante Cerro; mirá partidos, canchas, jueces y horarios

Este viernes, Nacional saltará al campo de juego para enfrentarse a Defensor Sporting en un partido en el que buscará seguir por la senda de la victoria tras vencer a Wanderers.

Octavo en la clasificación con diez unidades, pero a solo tres de los líderes, el tricolor afrontará el duelo sin Sebastián Coates, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez. Los dos primeros se encuentran lesionados y el tercero, suspendido.

También el viernes, Cerro Largo recibirá a un Deportivo Maldonado que buscará otros tres puntos para seguir en lo más alto de un torneo que lidera junto a Peñarol y Racing.

Diego Aguirre tras el sorteo de la Copa Libertadores: el deseo de un grupo "distinto" y el objetivo de Peñarol de "salir campeón"

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: Nacional con un grupo accesible y Peñarol con uno más complicado

El sábado, Montevideo City Torque se enfrentará con Central Español y Danubio visitará a Montevideo Wanderers.

Además, Racing recibirá a Liverpool en un partido que pondrá cara a cara a uno de los líderes con uno de los escoltas del Apertura. El negriazul acumula once unidades y sabe que una victoria le permitirá dejar atrás a su rival de turno.

Peñarol vs Cerro

Finalmente, Peñarol recibirá a Cerro en un partido que enfrentará a uno de los de arriba con el equipo que está en el fondo de la clasificación.

El domingo, Juventud se enfrentará a Albion y Progreso se medirá con Boston River en el duelo que cerrará la etapa.

Así se juega la séptima fecha del Torneo Apertura: