Así se juega la séptima fecha del Torneo Apertura, de viernes a domingo, con salida de Nacional y Peñarol de local ante Cerro; mirá partidos, canchas, jueces y horarios

Peñarol y Nacional buscarán nuevas victorias en una séptima jornada del Torneo Apertura que afrontarán tras conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores este jueves.
Nacional visita a Defensor
Este viernes, Nacional saltará al campo de juego para enfrentarse a Defensor Sporting en un partido en el que buscará seguir por la senda de la victoria tras vencer a Wanderers.
Octavo en la clasificación con diez unidades, pero a solo tres de los líderes, el tricolor afrontará el duelo sin Sebastián Coates, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez. Los dos primeros se encuentran lesionados y el tercero, suspendido.
También el viernes, Cerro Largo recibirá a un Deportivo Maldonado que buscará otros tres puntos para seguir en lo más alto de un torneo que lidera junto a Peñarol y Racing.
El sábado, Montevideo City Torque se enfrentará con Central Español y Danubio visitará a Montevideo Wanderers.
Además, Racing recibirá a Liverpool en un partido que pondrá cara a cara a uno de los líderes con uno de los escoltas del Apertura. El negriazul acumula once unidades y sabe que una victoria le permitirá dejar atrás a su rival de turno.
Peñarol vs Cerro
Finalmente, Peñarol recibirá a Cerro en un partido que enfrentará a uno de los de arriba con el equipo que está en el fondo de la clasificación.
El domingo, Juventud se enfrentará a Albion y Progreso se medirá con Boston River en el duelo que cerrará la etapa.
Así se juega la séptima fecha del Torneo Apertura:
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Árbitro
| Asistentes
| Cuarto árbitro
| VAR
|Viernes 20 de marzo
|18:00
|Cerro Largo-Deportivo Maldonado
|Ubilla
|Esteban Ostojich
|Horacio Ferreiro y Amador De Prado
|Federico Río
|
Antonio García y Javier Irazoqui
|20 de marzo
|21:30
|Defensor Sporting-Nacional
|Franzini
|Gustavo Tejera
|Agustín Berisso y Alberto Piriz
|Santiago Motta
|
Christian Ferreyra y Andrés Nievas
|21 de marzo
|10:00
|Racing-Liverpool
|Parque Roberto
|Javier Burgos
|Nicolás Tarán y Mauricio Hernández
|Esteban Guerra
|
Andrés Cunha y Yimmy Álvarez
|21 de marzo
|13:00
|Montevideo City Torque-Central Español
|Parque Saroldi
|Rubén Umpiérrez
|Andrés Nievas y Federico Piccardo
|Federico Arman
|
Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso
|21 de marzo
|16:00
|Wanderers-Danubio
|Parque Viera
|Mathías De Armas
|Pablo Llarena y Sebastián Schroeder
|Pablo Silveira
|
Daniel Fedorczuk y Daniel Rodríguez
|21 de marzo
|19:30
|Peñarol-Cerro
|Campeón del Siglo
|Andrés Matonte
|Carlos Barreiro y Matías Rodríguez
|Andrés Martínez
|
Leodan González y Santiago Fernández
|22 de marzo
|10:00
|Juventud-Albion
|Parque Artigas
|Eduardo Varela
|Martín Soppi y Sebastián Silvera
|Elías Lorenzo
|
Yimmy Álvarez y Federico Piccardo
|22 de marzo
|16:00
|Progreso-Boston River
|Paladino
|Javier Feres
|Héctor Bergalo y Gustavo M. Lisboa
|Marcio Sierra
|
Diego Dunajec y Alberto Piriz