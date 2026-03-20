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Así se juega la séptima fecha del Torneo Apertura, de viernes a domingo, con salida de Nacional y Peñarol de local ante Cerro; mirá partidos, canchas, jueces y horarios

Mirá partidos, canchas, jueces y horarios de la séptima fecha del Torneo Apertura

20 de marzo de 2026 9:35 hs
La pelota Penalty Mag11a

La pelota Penalty Mag11a

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Octavo en la clasificación con diez unidades, pero a solo tres de los líderes, el tricolor afrontará el duelo sin Sebastián Coates, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez. Los dos primeros se encuentran lesionados y el tercero, suspendido.

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También el viernes, Cerro Largo recibirá a un Deportivo Maldonado que buscará otros tres puntos para seguir en lo más alto de un torneo que lidera junto a Peñarol y Racing.

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El sábado, Montevideo City Torque se enfrentará con Central Español y Danubio visitará a Montevideo Wanderers.

Además, Racing recibirá a Liverpool en un partido que pondrá cara a cara a uno de los líderes con uno de los escoltas del Apertura. El negriazul acumula once unidades y sabe que una victoria le permitirá dejar atrás a su rival de turno.

Peñarol vs Cerro

Finalmente, Peñarol recibirá a Cerro en un partido que enfrentará a uno de los de arriba con el equipo que está en el fondo de la clasificación.

El domingo, Juventud se enfrentará a Albion y Progreso se medirá con Boston River en el duelo que cerrará la etapa.

Así se juega la séptima fecha del Torneo Apertura:

Día Hora Partido Cancha Árbitro Asistentes Cuarto árbitro VAR
Viernes 20 de marzo 18:00 Cerro Largo-Deportivo Maldonado Ubilla Esteban Ostojich Horacio Ferreiro y Amador De Prado Federico Río

Antonio García y Javier Irazoqui
20 de marzo 21:30 Defensor Sporting-Nacional Franzini Gustavo Tejera Agustín Berisso y Alberto Piriz Santiago Motta

Christian Ferreyra y Andrés Nievas
21 de marzo 10:00 Racing-Liverpool Parque Roberto Javier Burgos Nicolás Tarán y Mauricio Hernández Esteban Guerra

Andrés Cunha y Yimmy Álvarez
21 de marzo 13:00 Montevideo City Torque-Central Español Parque Saroldi Rubén Umpiérrez Andrés Nievas y Federico Piccardo Federico Arman

Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso
21 de marzo 16:00 Wanderers-Danubio Parque Viera Mathías De Armas Pablo Llarena y Sebastián Schroeder Pablo Silveira

Daniel Fedorczuk y Daniel Rodríguez
21 de marzo 19:30 Peñarol-Cerro Campeón del Siglo Andrés Matonte Carlos Barreiro y Matías Rodríguez Andrés Martínez

Leodan González y Santiago Fernández
22 de marzo 10:00 Juventud-Albion Parque Artigas Eduardo Varela Martín Soppi y Sebastián Silvera Elías Lorenzo

Yimmy Álvarez y Federico Piccardo
22 de marzo 16:00 Progreso-Boston River Paladino Javier Feres Héctor Bergalo y Gustavo M. Lisboa Marcio Sierra

Diego Dunajec y Alberto Piriz

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