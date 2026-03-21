La selección uruguaya presentó la nueva camiseta que utilizará en el Mundial 2026 y que estrenará el viernes en el amistoso frente a Inglaterra

La selección uruguaya hizo oficial la nueva camiseta titular y suplente que utilizará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, auspiciada por Nike, y que estrenará el próximo viernes ante Inglaterra en Wembley , con un diseño basado "en las raíces arquitectónicas" de la capital uruguaya y que homenajea al Estadio Centenario , informó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Una camiseta que refleja "la elegancia de la era Art Deco, inspirada directamente en la cartelería del primer Mundial de 1930 y la herencia visual de nuestra nación. El Estadio Centenario: Cada línea y cada curva de las camisetas rinden tributo al 'Templo del Fútbol', detalla la AUF.

En cuanto al color de la camiseta titular la selección tomó como referencia el color celeste que representa el cielo uruguayo y el uso de un "oro arenado" en los logos y detalles en homenaje a las conquistas mundiales y olímpicas de la selección uruguaya a lo largo de su historia.

A su vez, cuenta con detalles en el interior del cuello que refleja un sello de identidad: un gráfico Art Deco de la torre del Centenario con el sol naciendo por detrás, coronado con la frase "Uruguay noma".

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El diseño de la camiseta suplente de la selección uruguaya

La segunda equipación de la selección para la Copa del Mundo combina una propuesta "disruptiva, feroz y diseñada para impactar a las nuevas generaciones (Gen-Z) sin perder el ancla en nuestra historia", afirma.

La camiseta suplente se inspira en la estrofa del himno nacional "Orientales, la patria o la tumba... Libertad o con gloria morir", con un color base que "transmite foco, determinación y un aura de peligro para el rival", y con un patrón gráfico que homenajea "los ventanales de la aguja del Estadio Centenario, recreando ese momento mágico donde la luz atraviesa el cemento en el amanecer uruguayo".

La tecnología innovadora implementada por Nike

Para diseñar estos conjuntos, la marca deportiva estadounidense utilizó tecnología deportiva pensada para las altas temperaturas.

Un detalle importante, según la AUF, las camisetas están fabricadas con 100% residuos textiles reciclados.

Federico Valverde y Maxi Araujo como la principales figuras los rostros visibles elegidos por Nike para la campaña de presentación global, siendo futbolistas determinantes a nivel mundial

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa se concentrará desde este sábado en Londres donde preparará la fecha FIFA de marzo en la que jugará el próximo viernes 27 ante Inglaterra en Wembley a las 16:45 hora de Uruguay, y el próximo martes 31 hará lo propio ante Argelia en Turín a las 16:30 local, donde estrenará ambas indumentarias.