Gremial de árbitros no aceptó propuesta de AUF por derechos de imagen, y el presidente Yimmy Álvarez le respondió a Ignacio Ruglio

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol ( Audaf ) rechazó la propuesta de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) por el pago de sus derechos de imagen , luego de la renovación de los contratos de televisión del fútbol uruguayo , para el período 2026-2029.

"Ni siquiera consideramos la oferta de la AUF" , dijo el presidente del gremio, Yimmy Álvarez , en una rueda de prensa realizada este miércoles por la noche, luego de la asamblea de Audaf que trató este tema.

La asamblea de los árbitros se dio horas después de una reunión entre representantes de Audaf con las autoridades de la AUF , entre ellas el presidente Ignacio Alonso, en la que los jueces ya habían adelantado que la propuesta no era aceptable.

Por su parte, Alonso se refirió a la negociación con Audaf este jueves por la mañana: "Estamos negociando con los árbitros, no puedo decir si más cerca o más lejos. Yo decía hace unos días que estabamos lejos. Tenemos una negociación con partes que todavía no encuentran satisfacción" , afirmó en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva desde Asunción, donde asistirá al sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

En asamblea con masiva participación, la Mutual aprobó el acuerdo por derechos de imagen con la AUF y creó un Fondo de Retiro para futbolistas que dejen la práctica del deporte

Gremial de árbitros denunciará a Ignacio Ruglio ante Tribunal de Ética de la AUF, tras nueva crítica por designación del VAR en partidos de Peñarol y Nacional

En la reunión de la noche existía la posibilidad de que los árbitros pararan, pero Álvarez comunicó que la directiva de la gremial sigue "en comisión permanente" y continúna "con la negociación para tratar de encontrar una solución a este tema".

"Todos sabemos que mi forma de conducir es tender puentes, pero todo tiene un límite. Esperemos estas horas a ver si nos podemos acercar", agregó el representante de los árbitros.

El juez, que actualmente trabaja exclusivamente en el área del VAR, recordó además que hay "un juicio vigente de parte de 64 árbitros" contra la AUF y Tenfield, correspondiente a la demanda presentada por estos en 2019 por el pago de los derechos de imagen hasta 2025.

"Todavía no llegamos a un acuerdo por esa deuda. Queremos solucionar pasado, presente y futuro", remarcó Álvarez.

Yimmy Álvarez sobre las denuncias de Ruglio: "Hagan la denuncia y los echo del gremio"

El presidente de Audaf también fue consultado sobre los dichos del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, en contra de los árbitros, tanto por la designación de los árbitros del VAR para la pasada fecha como por su visión de que los jueces están a favor de Nacional.

La crítica de Ruglio al Colegio de Árbitros por designar a Diego Dunajec para el VAR del partido entre Nacional y Wanderers, y Christian Ferreyra para el encuentro entre Albion y Peñarol, fue denunciada por Audaf ante el Tribunal de Ética de la AUF.

"No me gusta entrar en polémicas, cada uno sabe lo que dice", dijo sobre este cruce Álvarez, que recordó algo que dijo en una reunión con autoridades de AUF tiempo atrás: "Si creen que hay en el fútbol gente que no hace lo que es legal que se haga la denuncia pertinente, me la traen y lo echo del gremio, asamblea mediante".

"Por ahora nadie ha presentado ninguna denuncia ni de corrupción ni de amaño de partidos, ni de nada", añadió el árbitro.

Álvarez también enfatizó que en el gremio han sido "coherentes", ya que "han desfilado todos los equipos por el Tribunal de Ética".

"Acá no miramos club, miramos las declaraciones, los asesores las estudian y nos dicen si es para ir al Tribunal de Ética", remarcó.