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Proxenetismo, drogas y lavado de activos: la justicia condenó a dos personas que actuaban en dos whiskerías de Montevideo

Con el dinero de los delitos se habían comprado vehículos y una casa en Carrasco que tenían a la venta por US$ 1,3 millones

21 de marzo de 2026 14:57 hs
El dueño de la whiskería tenía páginas web donde ofrecía el trabajo sexual de mujeres adultas, y también de algunas que eran adolescentes
El dueño de la whiskería tenía páginas web donde ofrecía el trabajo sexual de mujeres adultas, y también de algunas que eran adolescentes Leonardo Carreño

La fiscal de Delitos Sexuales de 6º turno, Virginia Sigona, logró la condena por proceso abreviado de dos personas que explotaban sexualmente a mujeres y les suministraban drogas tanto a ellas como a clientes y el decomiso de varios bienes. Las actividades ilícitas se desarrollaban en dos whiskerías de Montevideo.

A uno de ellos la Justicia lo condenó como autor de un delito continuado de proxenetismo, un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes y un delito de lavado de activos, a la pena de 5 años de penitenciaría, mientras que la otra fue condenada como autora de un delito continuado de proxenetismo en la modalidad de reclutamiento con un delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, a la pena de 24 meses de prisión.

Cumplirá la pena con 12 meses de prisión efectiva y 12 meses libertad a prueba, en los que tendrá que fijar domicilio y estar disponible a controles de la Dinama, presentase una vez por semana en la seccional policial correspondiente al domicilio y prestar servicios comunitarios, debiendo cumplir las tareas de interés social cuatro horas semanales por el período de dos meses.

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La investigación llevada por Sigona y su equipo, los fiscales María José Brisco y Rodrigo Goncalvez, en conjunto con la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol de la Policía Nacional (Sección Lavado de Activos) y el Departamento de Investigación de Delitos Especiales, logró desarticular la organización criminal.

Asimismo, con el dinero obtenido de forma ilícita se adquirieron distintos bienes que fueron decomisados, entre ellos dos vehículos, inmueble ubicado en Carrasco, que en el momento del operativo se encontraba a la venta por los condenados por un valor de US$ 1.300.000, así como dinero en pesos uruguayos y dólares estadounidenses.

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