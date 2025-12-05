Nacional le ganó a Peñarol los clásicos de sub 19 y sub 17: mirá los partidos que restan jugarse
Nacional arrancó notable en los clásicos de formativas ante Peñarol que se jugarán entre viernes y sábado: le ganó 2-1 en sub 17 y en sub 19
5 de diciembre 2025 - 15:36hs
Nacional vs Peñarol en sub 19
Foto: @JuvenilesAUF
Nacional sigue de festejos ante Peñarol. Tras ganarle la finalísima de la Liga AUF Uruguaya el pasado domingo, para proclamarse campeón uruguayo luego de tres años, el tricolor pisó fuerte este viernes ante el aurinegro en los clásicos de formativas.
Todos los partidos se jugarán en el Parque Palermo, escenario de Central Español que tiene césped sintético.
A la hora 8.00 de este viernes, se jugó el clásico de sub 19 donde Nacional ganó de atrás 2-1.
El gol de Peñarol lo hizo Mateo Ureta a los 47', pero Nacional lo dio vuelta con anotaciones de Agustín Dos Santos a los 71' y de Luciano Montaos a los 80',
En Peñarol jugaron Julio Daguer y Brandon Álvarez, jugadores que debutaron en Primera este año mientras que Paolo Calione y Tomás Viera lo hicieron en Nacional, que también fueron campeones uruguayos en Primera.