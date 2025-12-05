Dólar
Nacional le ganó a Peñarol los clásicos de sub 19 y sub 17: mirá los partidos que restan jugarse

Nacional arrancó notable en los clásicos de formativas ante Peñarol que se jugarán entre viernes y sábado: le ganó 2-1 en sub 17 y en sub 19

5 de diciembre 2025 - 15:36hs
Nacional vs Peñarol en sub 19

Nacional vs Peñarol en sub 19

Foto: @JuvenilesAUF

Nacional sigue de festejos ante Peñarol. Tras ganarle la finalísima de la Liga AUF Uruguaya el pasado domingo, para proclamarse campeón uruguayo luego de tres años, el tricolor pisó fuerte este viernes ante el aurinegro en los clásicos de formativas.

Todos los partidos se jugarán en el Parque Palermo, escenario de Central Español que tiene césped sintético.

A la hora 8.00 de este viernes, se jugó el clásico de sub 19 donde Nacional ganó de atrás 2-1.

Así jugó Nacional en sub 19:

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FÚTBOL URUGUAYO

Lo que se conoce sobre la posible llegada de Maxi Silvera a Nacional desde Peñarol

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
PEÑAROL

"Es mentira", la versión que tienen en Peñarol sobre la posibilidad de que Maximiliano Silvera pase a Nacional

G7ZnNTDW0AAdeXS

El gol de Peñarol lo hizo Mateo Ureta a los 47', pero Nacional lo dio vuelta con anotaciones de Agustín Dos Santos a los 71' y de Luciano Montaos a los 80',

En Peñarol jugaron Julio Daguer y Brandon Álvarez, jugadores que debutaron en Primera este año mientras que Paolo Calione y Tomás Viera lo hicieron en Nacional, que también fueron campeones uruguayos en Primera.

Dos Santos fue campeón uruguayo en Primera jugando 132 minutos en tres partidos.

Así jugó Peñarol en sub 19:

La sub 19 de Pe&ntilde;arol

La sub 19 de Peñarol

A la hora 10.00 se jugó el clásico de sub 17 donde Nacional se impuso también 2-1.

Así jugó la sub 17 de Nacional:

G7aE9qrXMAA6b3C

Así jugó la sub 17 de Peñarol:

La sub 17 de Pe&ntilde;arol

La sub 17 de Peñarol

Los goles fueron de Juan Pinto y Rodrigo Martínez para Nacional y Renzo Cupla para Peñarol.

Los dos partidos correspondieron a la fecha 17 de los Torneos Clausura.

A la hora 16.00 de este viernes se jugará el clásico de sub 16.

El sábado, a la hora 8.00, Nacional y Peñarol jugarán en sub 15.

El mismo sábado, a la hora 10.00, ambos grandes medirán fuerzas en la categoría más chica, la sub 14.

Temas:

Nacional Peñarol juveniles clásico

