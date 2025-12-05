Productores animados porque los precios de lanas finas de Uruguay subieron 20% a 35% y la carne vale mucho

Los precios de las lanas en el mercado de Uruguay dan cuenta de la recuperación en el mercado lanero internacional , con subas de distinta magnitud , pero que se dieron en todos los rangos de valores y eso se suma al buen valor de la carne, dos realidades positivas para los productores del rubro ovino .

Las lanas Merino finas y superfinas de 20 micras y menos se apreciaron entre 35% y 20%, teniendo en cuenta que es el sector del mercado que siempre mantuvo buena demanda, más allá del bajo nivel de precios que todo el mercado venía experimentando en las últimas dos zafras.

Los lotes en el eje de 21 micras incrementaron 50% su valor en dólares en los últimos 12 meses, y aumentaron entre 60% y 80% para los rangos de 25 a 22 micras, las categorías que estuvieron más sumergidas y sin colocación por largos períodos, según la comparación de valores de negocios informados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

Los valores se duplicaron en las lanas Corriedale y cruza de 28 y 29 micras, que un año atrás venían recuperándose desde un piso de US$ 0,50 y US$ 0,60 por kilo a US$ 0,80 y US$ 0,90, y este año se negocian por encima de US$ 1,80 por kilo base sucia.

Indicador de Mercados del Este

En la última semana el mercado australiano volvió a aumentar las referencias y el Indicador de Mercados del Este (IME) cerró a US$ 10,01 por kilo base limpia con un aumento semanal de 2,3%.

Se situó 35% arriba de un año atrás, cuando cotizaba a US$ 7,43 el kilo.

El combo lanas y carne ovina

Alejandro Gambetta, titular de la cabaña Genética La Esperanza y expresidente del SUL, dijo que el despertar del mercado lanero y la buena demanda de carne ovina a precios históricamente altos contribuye a una expectativa de recuperación de la majada nacional.

“Da la impresión de que por un tiempo no corto van a permanecer los buenos valores tanto para la carne ovina como para la lana” y esto se refleja “es el buen ánimo de los productores comerciales que son los que hacen volumen y son los que tienen que fortalecer el rubro ovino porque es buen negocio, da mano de obra, se complementa con el bovino y diversifica los ingresos de las empresas, entre otros aspectos positivos”.

En el mercado australiano la oferta se redujo 15% esta semana y la colocación fue del 95% con una fuerte competencia entre los compradores.

Faena y exportaciones al alza en el pico de la zafra

En las semanas de mayor faena ovina del año los lanares continúan muy demandados, con un poco más de oferta disponible y algunos productores vendiendo a menor valor que la referencia de Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) –US$ 5,75 para corderos esta semana, US$ 4,79 las ovejas– “por un tema de flechilla que está jugando un rol importante y la gente prefiere vender a menos centavos y sacar los lanares del campo”, indicó el consignatario Pablo Sánchez del escritorio WH Abelenda.

Las referencias del Instituto Nacional de Carnes (INAC) sitúan al cordero con una suba semanal de dos centavos hasta US$ 5,87 y a la oveja trepando 1,6% de US$ 4,83 a US$ 4,91.

Es inusual que en plena zafra los valores del ganado ovino a faena sean los más altos del año, lo que se explica por los precios de exportación que siguen en ascenso.

El promedio en los últimos 30 días tocó los US$ 6.281 por tonelada, impulsado por un precio semanal que se disparó a US$ 7.739 por tonelada con el regreso de Israel a las compras, aumento de embarques a la Unión Europa y a destinos de Medio Oriente.

Israel fue el destino del 12% de las exportaciones en volumen entre enero y noviembre, tercer mercado detrás de Brasil (30%) y China (17%).

En lo que va del año el precio de exportación de la carne ovina promedia US$ 5.545 por tonelada, una escalada de 40% si se compara con los US$ 3.958 de un año atrás.

La faena ovina en la última semana cruzó las 40 mil cabezas por primera vez en 2025.

Los 40.838 animales ingresados entre el 22 y el 29 de noviembre llevaron a 141.197 el total de noviembre, 25% más que en el mismo mes de 2024, el segundo aumento mensual interanual del año además de agosto.

Los corderos representaron el 55% de la faena, 5% los borregos, 26% las ovejas y 13% los capones.

Este impulso ha permitido recortar la diferencia respecto a 2024, que hasta setiembre mostraba una baja de 25% en número de cabezas y se redujo a 13,5% en el acumulado anual hasta la fecha.