Copamientos en el campo: la Federación Rural denunció un persistente deterioro de las condiciones de seguridad

La Federación Rural (FR) expuso, en un comunicado que la entidad ruralista presidida por Rafael Normey dirigió a la opinión pública, su preocupación con base en lo que definió como "continuo y persistente deterioro de las condiciones de seguridad en nuestra campaña" .

La gremial aludió a "los últimos hechos delictivos que involucraron a productores rurales bajo la modalidad de copamiento en los departamentos de Canelones, San José y Lavalleja".

"Dicha situación se sigue agravando siendo estos episodios de gran violencia, generando angustia e incertidumbre en el diario vivir de nuestros productores rurales y sus familias", se indicó desde la gremial fundada en 1915 .

La FR, dada esa realidad, hizo un llamado "a las autoridades competentes para que en reconocimiento de esa realidad tomen las medidas pertinente que garanticen el derecho de las personas a una vida tranquila y en paz, reforzando la seguridad de la población rural".

Reclamo: conformar las comisiones de seguridad rural

Finalmente, la gremial instó "a la conformación y consolidación de todas las Comisiones de Seguridad Rural en todos los departamentos de nuestro país".

El antecedente

El 12 de agosto de este año la Federación Rural emitió un comunicado en el que pidió a las autoridades de gobierno "hacerse cargo" de la realidad, considerando "la alarmante escalada de inseguridad que nos toca vivir", denunciando entonces un incremento en los casos de abigeato y ataques de perros a ovinos.

El copamiento en San José

El 24 de noviembre otra gremial del agro de trayectoria más que centenaria, la Asociación Rural de San José (ARSJ), había expresado su preocupación tras la decisión de Enrique Chávez, productor quesero, quien fue víctima de un copamiento "extremadamente violento" en su establecimiento y, por ello, decidió vender todas sus vacas y dejar de producir.