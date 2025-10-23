Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
cielo claro
Viernes:
Mín  18°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Agro / AGROINDUSTRIA

La reacción de la Federación Rural tras la detección en China de carne uruguaya con residuos de garrapaticida

La Federación Rural instó a "tomar las máximas precauciones" en el uso de productos veterinarios, para evitar que suceda lo recientemente ocurrido en China

23 de octubre 2025 - 18:23hs
Federación Rural advirtió sobre el riesgo de un uso inadecuado de los productos veterinarios.

Federación Rural advirtió sobre el riesgo de un uso inadecuado de los productos veterinarios.

Foto: MGAP

El llamado de la Federación Rural

"Ante la detección en China de un embarque de carne vacuna con residuos de garrapaticida fluazurón, hacemos un llamado a tomar las máximas precauciones con el fin de respetar los tiempos de espera establecidos para los productos veterinarios", se indica en un comunicado elaborado por la entidad ruralista.

En el texto, remitido a El Observador y que lleva la firma del consejo directivo de la FR, se añade: "El uso adecuado de estos insumos, respetando los períodos de retiro indicados, es fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos, proteger la salud pública y mantener la confianza de los mercados internacionales en nuestra producción".

Más noticias
INIA: los tres científicos cuya gestión fue reconocida.
RECONOCIMIENTOS

Tres investigadores de INIA figuran en el ranking 2025 de los científicos más influyentes del mundo

Marcelo Bascialla, Matías Carámbula, Valeria Csukasi, Mariana Ferreira y Luiz Ros. 
RELACIONES EXTERIORES

Lanzamiento de Agro en Punta: lo que la vicecanciller Valeria Csukasi afirmó sobre Uruguay y los commodities

Cuidado de la reputación y calidad de la carne uruguaya

La FR, finalmente, señaló: "Recordamos que la calidad y reputación de la carne uruguaya dependen del compromiso de todos los actores de la cadena productiva".

Según se supo esta semana, carne vacuna uruguaya exportada hacia China fue eliminada para que no llegue al circuito comercial, tras detectarse en la misma residuos del producto fluazurón, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

De momento no han trascendido eventuales sanciones dispuestas por el mercado afectado.

El fluazurón es una sustancia activa antiparasitaria que se usa en la medicina veterinaria. Se emplea en bovinos contra las garrapatas. No se usa contra plagas agrícolas ni domésticas. Pertenece al grupo de los Inhibidores del Desarrollo (IGR) y a la clase química de las benzoilureas. Se trata de un inhibidor del desarrollo de las garrapatas por limitar la síntesis de quitina de efecto sistémico (fuente: parasitipedia.net).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Chanmalevo/status/1980979030544572898&partner=&hide_thread=false

Temas:

Federación Rural China carne MGAP

Seguí leyendo

Las más leídas

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio
NACIONAL

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio

Imagen del astillero Cardama
ASTILLERO CARDAMA

Cardama asegura que renovó el aval el 26 de setiembre y que no lo había enviado a Defensa porque se "despistó"

En el escritorio de Basso en Florida funcionaban sus Negocios Rurales y Conexión Ganadera
JUSTICIA

Conexión Ganadera: otro revés para Daniela Cabral ya que tribunal de apelaciones confirmó concurso del escritorio rural Basso

La tarde del viernes será la más calurosa: Metsul anuncia mucho calor antes del frente frío del fin de semana
PRONÓSTICO

"La tarde del viernes será la más calurosa": Metsul anuncia "mucho calor" antes del frente frío del fin de semana

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos