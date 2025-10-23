La reacción de la Federación Rural tras la detección en China de carne uruguaya con residuos de garrapaticida

Federación Rural advirtió sobre el riesgo de un uso inadecuado de los productos veterinarios.

La Federación Rural (FR) instó a "tomar las máximas precauciones" en el uso de productos veterinarios , de modo de evitar que suceda lo recientemente ocurrido en China , donde se detectó la presencia de un garrapaticida en carne vacuna uruguaya exportada a ese mercado .

"Ante la detección en China de un embarque de carne vacuna con residuos de garrapaticida fluazurón, hacemos un llamado a tomar las máximas precauciones con el fin de respetar los tiempos de espera establecidos para los productos veterinarios", se indica en un comunicado elaborado por la entidad ruralista.

En el texto, remitido a El Observador y que lleva la firma del consejo directivo de la FR, se añade: "El uso adecuado de estos insumos, respetando los períodos de retiro indicados, es fundamental para garantizar la inocuidad de los alimentos, proteger la salud pública y mantener la confianza de los mercados internacionales en nuestra producción".

La FR, finalmente, señaló: "Recordamos que la calidad y reputación de la carne uruguaya dependen del compromiso de todos los actores de la cadena productiva".

Según se supo esta semana, carne vacuna uruguaya exportada hacia China fue eliminada para que no llegue al circuito comercial, tras detectarse en la misma residuos del producto fluazurón, informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

De momento no han trascendido eventuales sanciones dispuestas por el mercado afectado.

El fluazurón es una sustancia activa antiparasitaria que se usa en la medicina veterinaria. Se emplea en bovinos contra las garrapatas. No se usa contra plagas agrícolas ni domésticas. Pertenece al grupo de los Inhibidores del Desarrollo (IGR) y a la clase química de las benzoilureas. Se trata de un inhibidor del desarrollo de las garrapatas por limitar la síntesis de quitina de efecto sistémico (fuente: parasitipedia.net).