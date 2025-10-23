Curso a distancia sobre elaboración de dulce de leche, lo que cuesta, cuándo arranca y cómo participar

Dulce de leche, con consumo elevado en Uruguay, solo o vinculado a otros alimentos.

Con un costo total de US$ 270 por participante , están abiertas las inscripciones para el curso "Tecnología en Elaboración de Dulce de Leche" , que comenzará este 30 de octubre y es brindado por la academia on line del sitio especializado portalechero.com , cuya gestión se desarrolla en países de América Latina.

Para inscribirse y trasladar consultas adicionales a los datos que siguen hay que comunicarse -vía WhatsApp- por el 099 237 566.

El costo es, en realidad, US$ 350 por persona, pero está bonificado en estos momentos, se explicó a El Observador.

Por la citada academia han pasado más de 150 alumnos que han tomado este curso y así han podido iniciar su proceso de elaboración o han logrado obtener mejores resultados en su producción, incluso varios de ellos hoy producen dulce de leche en Estados Unidos, Hungría, Japón y otros países, obviamente entre ellos Uruguay y otros de la región.

Trabajadores, empresarios, industriales y estudiantes

Trabajadores de la industria láctea o alimenticia que deseen mejorar sus competencias.

Pequeños y medianos empresarios que deseen iniciar la elaboración de dulce de leche.

Industrias lácteas o dulceras que deseen especializarse en este producto.

Industrias lácteas que deseen detectar y solucionar problemas que estén teniendo en su actual producción o que busquen mejorar su proceso o su producto.

Estudiantes de carreras técnicas alimenticias.

Empresas proveedoras de insumos para elaboración de dulce de leche.

La academia del sitio portalechero.com asiste a quien se inscriba y participe con materiales escritos y audiovisuales; clases en vivo con docente (técnico lechero Diego Würth); grupo de apoyo por WhatsApp; y asistencia personalizada.

Finalmente, quienes aprueben el curso recibirán el certificado correspondiente, se informó.