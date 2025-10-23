Dólar
/ Agro / ALIMENTOS

Curso a distancia sobre elaboración de dulce de leche, lo que cuesta, cuándo arranca y cómo participar

Están abiertas las inscripciones para el curso "Tecnología en Elaboración de Dulce de Leche" que imparte la academia del sitio portalechero.com

23 de octubre 2025 - 6:57hs
Dulce de leche, con consumo elevado en Uruguay, solo o vinculado a otros alimentos.

Dulce de leche, con consumo elevado en Uruguay, solo o vinculado a otros alimentos.

Pexels (archivo)

Con un costo total de US$ 270 por participante, están abiertas las inscripciones para el curso "Tecnología en Elaboración de Dulce de Leche", que comenzará este 30 de octubre y es brindado por la academia on line del sitio especializado portalechero.com, cuya gestión se desarrolla en países de América Latina.

Inscripciones vía WhatsApp

Para inscribirse y trasladar consultas adicionales a los datos que siguen hay que comunicarse -vía WhatsApp- por el 099 237 566.

El costo es, en realidad, US$ 350 por persona, pero está bonificado en estos momentos, se explicó a El Observador.

El contexto

Por la citada academia han pasado más de 150 alumnos que han tomado este curso y así han podido iniciar su proceso de elaboración o han logrado obtener mejores resultados en su producción, incluso varios de ellos hoy producen dulce de leche en Estados Unidos, Hungría, Japón y otros países, obviamente entre ellos Uruguay y otros de la región.

Trabajadores, empresarios, industriales y estudiantes

  • Trabajadores de la industria láctea o alimenticia que deseen mejorar sus competencias.
  • Pequeños y medianos empresarios que deseen iniciar la elaboración de dulce de leche.
  • Industrias lácteas o dulceras que deseen especializarse en este producto.
  • Industrias lácteas que deseen detectar y solucionar problemas que estén teniendo en su actual producción o que busquen mejorar su proceso o su producto.
  • Estudiantes de carreras técnicas alimenticias.
  • Empresas proveedoras de insumos para elaboración de dulce de leche.

La academia del sitio portalechero.com asiste a quien se inscriba y participe con materiales escritos y audiovisuales; clases en vivo con docente (técnico lechero Diego Würth); grupo de apoyo por WhatsApp; y asistencia personalizada.

Finalmente, quienes aprueben el curso recibirán el certificado correspondiente, se informó.

1665682048691.webp
Dulce de leche, uno de los lácteos más consumidos en Uruguay.

Dulce de leche, uno de los lácteos más consumidos en Uruguay.

dulce de leche curso empresarios WhatsApp

