Uruguay colocó deuda en mercados internacionales por US$ 1.750 millones

El regreso al mercado internacional incluyó la emisión de un nuevo bono global en pesos nominales a 10 años con vencimiento en 2035.

Para ese título se colocó el equivalente a US$ 1.250 millones , con una tasa de interés de 8% anual, informó a El Observador el analista de Balanz Uruguay, Felipe Herrán.

Además, se reabrió el bono global en dólares a 12 años con vencimiento en febrero de 2037 . Por ese título se colocaron US$ 500 millones , con una spread de 78 puntos básicos sobre el bono de referencia del Tesoro de EEUU, lo que arroja un rendimiento de 4,73% anual.

La operación también incluyó gestión de pasivos de corto plazo con recompra de bonos globales en moneda nacional con vencimientos en 2026 y 2029, y Notas del Tesoro y Letras de Regulación Monetaria con vencimientos 2025-2026.

El monto del canje, y por lo tanto el resultado total de la operación se conocerá en las próximas horas cuando la Unidad de Gestión de Deuda del MEF realice la comunicación oficial.

"Previsiblemente Uruguay volvió al mercado global de deuda con tasas muy alineadas a los rendimientos de mercado", destacó el economista Aldo Lema en su cuenta de X.

Los últimos antecedentes internacionales de Uruguay

La última operación en los mercados internacionales se remonta a junio pasado, cuando Uruguay realizó por primera vez la emisión de dos bonos en francos suizos por un total de US$ 400 millones. Previamente, en febrero, se había colocado un bono global en dólares con vencimiento final en febrero de 2037 por unos US$ 1.500 millones.

De acuerdo con el MEF, las necesidades de financiamiento del gobierno central ascenderían a US$ 6.326 millones en 2025. Entre enero y setiembre de este año, el endeudamiento bruto total —incluyendo emisiones de mercado y desembolsos de organismos multilaterales— alcanzó US$ 3.610 millones.

Del total de fondeo obtenido, US$ 3.360 millones provinieron de los mercados de bonos, de los cuales US$ 1.907 millones correspondieron a emisiones externas (en dólares y francos suizos) y US$ 1.453 millones al mercado doméstico (en moneda local).