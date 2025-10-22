Uruguay será el punto de partida de una expedición internacional que busca los microorganismos que dieron origen a la vida

Del 13 de noviembre al 3 de diciembre, Montevideo será el puerto de partida de una expedición internacional que buscará al microorganismo que permitió la aparición de animales y plantas en la Tierra.

La campaña, llamada Buscando a nuestros ancestros microbianos (Searching for our microbial ancestors), reunirá a científicos de Austria, Canadá, Estados Unidos, India, Reino Unido, República Checa, México y Uruguay, y combinará análisis genético en tiempo real, imágenes submarinas y registros sonoros inéditos .

“El objetivo principal de la expedición es estudiar la ecología y la evolución de los microorganismos, o sea, de los seres microscópicos que habitan nuestro planeta, que en realidad son la mayor parte de las formas de vida y, en particular, en el océano”, explica Cecilia Alonso , coordinadora científica desde Uruguay.

Las arqueas Loki , parte del grupo Asgard , son las protagonistas: podrían mostrar la interacción ancestral entre arqueas y bacterias que dio origen a las células eucariotas , base de todos los seres vivos que existen hoy.

“Lo que estamos buscando es un grupo de microorganismos que hace miles de millones de años dio origen a lo que fue la base del árbol de la vida. La vida se fue complejizando a partir de la unión de dos células y terminamos con la enorme diversidad que tenemos hoy, que la vemos con nuestros ojos, pero en realidad hay otra enorme parte que no la vemos”, agrega Alonso.

Las Asgard: el “Olimpo” de los microorganismos

Las arqueas del grupo Asgard son clave para entender la transición hacia la vida compleja. Las primeras en ser descubiertas fueron las Loki, halladas hace apenas diez años en Loki Castle, en honor al dios nórdico.

“Ese fue el primer grupo que se descubrió, pero después se siguieron descubriendo otros grupos que se nombraron con otros nombres de dioses nórdicos, y Asgard es como el conjunto, como el ‘Olimpo nórdico’. La familia entera. Asgard es el gran grupo y Loki es uno de los grupos que lo constituye”, detalla Alonso.

Lo que hace especiales a estas arqueas es su potencial para explicar cómo surgieron las células eucariotas.

“Cuando hablo de arqueas y bacterias, en realidad son organismos unicelulares que son parecidos, pero muy diferentes. De hecho, en algunas cosas las arqueas se parecen más a nosotros que a las bacterias. Se hipotetiza que la asociación de una arquea y de una bacteria fue que surgieron las células más complejas, las células eucariotas, que después generó todo el árbol de la vida como lo conocemos”, afirma.

Visualizar esta asociación sería un hito científico: en pruebas preliminares, las arqueas en los sedimentos mostraron filamentos que rodeaban a las bacterias, un fenómeno que se podría describir como “el abrazo que originó la vida”.

Uruguay como laboratorio natural

La costa uruguaya ofrece condiciones únicas para la investigación marina. La confluencia de la corriente de Brasil, la corriente de Malvinas y la descarga del Río de la Plata genera un mar altamente productivo, con características que permiten estudiar procesos que pueden anticipar cambios oceánicos globales.

El observatorio SAMO (South Atlantic Microbial Observatory), lanzado en 2014 frente a Laguna de Rocha, ha sido clave para detectar estas arqueas en aguas uruguayas, convirtiendo la región en un sitio estratégico para buscar el eslabón perdido de la evolución.

“Desde 2018 estamos muestreando regularmente, y en todo este tiempo encontramos secuencias de estas arqueas en dos ocasiones. Eso nos dio pie para decir: ‘tenemos chances de encontrarlas’”, explica Alonso.

Exploración en tiempo real y tecnología avanzada

Paradas

La expedición se realizará a bordo del Falkor (too), que recientemente exploró las aguas uruguayas en la campaña Uruguay SUB200, junto con su vehículo submarino ROV SuBastian, capaz de alcanzar profundidades de hasta 4.500 metros. Esta combinación permitirá recolectar muestras biológicas y geológicas, capturar imágenes submarinas en alta definición y realizar secuenciaciones genéticas en tiempo real directamente a bordo.

“Extraemos el ADN y, en base a eso, podés saber qué organismos hay ahí. A partir de esa información, podés tomar decisiones en tiempo real y enfocarte en aislar los organismos que te interesan”, explica Alonso.

También se utilizará un hidrófono para registrar sonidos inéditos del océano y de mamíferos marinos, sumando una dimensión inédita a la campaña. El equipamiento se completa con microscopios de alta resolución, citómetros de flujo y herramientas para trabajar con muestras vivas.

El equipamiento combina recursos locales y traídos de Estados Unidos: microscopios de alta resolución, citómetros de flujo y secuenciadores, además de herramientas para trabajar con muestras vivas, algo poco frecuente en campañas oceanográficas.

Falkor y ROV SuBastian Schmidt Ocean Institute

Coordinación internacional y liderazgo uruguayo

Alonso es co-líder del equipo uruguayo y se ocupa de permisos, logística, comunicación y extensión educativa. “Estamos trabajando con escuelas y liceos de Rocha y de San José, armando actividades didácticas para que los estudiantes no solo vean la expedición, sino que puedan interactuar y despertar su creatividad”, explica.

El liderazgo global se organiza en cuatro personas: un líder supervisa toda la expedición y tres co-líderes coordinan transectas, sedimentos y la parte local. Alonso se encarga además de la difusión científica y la dimensión educativa.

Conservación marina y ciencia aplicada

El Ministerio de Ambiente de Uruguay ha definido áreas prioritarias para conservación marina, y la expedición pasará por varias de ellas. “Nosotros queremos evaluar procesos y condiciones del ambiente para poder entender cómo está funcionando nuestro mar, estudiar el ciclo del carbono y la biodiversidad. Es lo mismo que hacemos en nuestro observatorio, pero expandido a toda la campaña”, aclara Alonso.

Este trabajo permitirá generar datos que podrían apoyar la creación o ampliación de áreas protegidas, además de aportar conocimiento sobre cómo los microorganismos regulan el ciclo del carbono y, por lo tanto, el clima global.

Actividades científicas y divulgativas

Previo al inicio de la expedición, se realizó la segunda edición de la Escuela Regional en Ecología Microbiana de Ecosistemas Acuáticos y el simposio Hacia una nueva era en la evaluación de la biodiversidad y la búsqueda de indicadores de calidad ambiental en sistemas costeros y marinos, con investigadores de América Latina y Europa en Rocha.

Entre el 7 y 8 de noviembre se realizará un simposio en Montevideo sobre el origen de las células eucariotas, con científicos de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón, Países Bajos, Reino Unido y Uruguay, un espacio de intercambio y colaboración internacional de alto nivel.

Además, se harán videollamadas con escuelas y liceos de Rocha, San José y Maldonado, conexiones con docentes del Instituto de Formación Docente de Rocha, la Feria Nacional de Clubes de Ciencia y una actividad abierta al público en Casa del Mar (La Paloma), alcanzando a más de 1.200 participantes.

Expectativas científicas y “el abrazo que originó la vida”

El objetivo más ambicioso es visualizar la interacción entre arqueas Loki y bacterias, un fenómeno inferido hasta ahora solo por secuencias genéticas.

“Es volver al origen de la vida. Nadie se imagina que hoy puede estar ocurriendo nueva vida. Si logramos eso acá, vamos a salir en muchas tapas de diario”, concluye Alonso.

Con esta expedición, Uruguay se convierte en escenario donde la ciencia busca, por primera vez, observar cómo podrían interactuar aún hoy en el océano los microorganismos que dieron origen a la vida.