CIENCIA

La científica uruguaya Pilar Moreno fue reconocida con el premio Ada Byron

El premio es entregado por la Universidad Católica del Uruguay, junto a otras instituciones públicas y privadas

22 de octubre 2025 - 13:48hs
Pilar Moreno recibe el premio Ada Byron

Foto: Universidad Católica del Uruguay

La científica uruguaya Pilar Moreno, investigadora del Institut Pasteur de Montevideo, fue reconocida con el premio Ada Byron 2025 a la mujer tecnóloga en Uruguay.

El premio es entregado por la Universidad Católica del Uruguay (UCU), pero cuenta con el apoyo de varias instituciones públicas y privadas, entre ellas la declaración de interés de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Moreno fue reconocida, entre otras cosas, por su labor durante la pandemia de covid-19, ya que participó en el desarrollo de un test diagnóstico a producirse en Uruguay y también la creación de una red pública de laboratorios, según indicó la UCU en su página web.

Pero también fue reconocida por su "labor constante en la divulgación científica y formación de las nuevas generaciones", así como por su trabajo en distintas líneas de investigación a las que se dedica actualmente, como las vacunas de ARNm y los virus oncolíticos, "en busca de terapias innovadoras contra el cáncer", destaca la universidad.

Moreno es licenciada en Bioquímica, magíster en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. También es profesora adjunta con dedicación total de la Facultad de Ciencias, investigadora del Pasteur, responsable del Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica (Cive) e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

Al decidir otorgarle el premio, el jurado valoró la "excelencia científica con proyección internacional" de Moreno, además de su "capacidad para transferir logros de la investigación a políticas públicas de alto impacto en la sociedad".

