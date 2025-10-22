Bancos privados cambiarán su horario de atención y AEBU expresa preocupación por la falta de consulta

La A sociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), comunicó que, a partir del 15 de diciembre, el horario de atención al público cambiará en todo el país: dejará de ser de 13 a 17 horas y pasará a ser de 10 a 14 horas.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La medida incluye a Santander, Itaú, Scotiabank, HSBC, BBVA, Citi y Banque Heritage. El nuevo régimen será evaluado en febrero, cuando la ABPU analizará la posibilidad de mantenerla durante todo el año.

Tras conocerse la decisión, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) manifestó su preocupación por no haber sido consultada previamente.

CONFLICTO AEBU denuncia un "diálogo sin voluntad real" con Abitab y anuncia nuevas medidas

“El cambio implica modificaciones en las condiciones de trabajo, y debió haber sido consultado con el sindicato”, señaló José Iglesias, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU en declaraciones a radio Camacuá.

En la misma línea, Javier Zarazola, secretario del Consejo, explicó que no se pidió opinión ni se discutió este tema en las instancias bipartitas existentes.

Iglesias agregó que la decisión no respeta “el derecho de los trabajadores ni sus distintas realidades”, y recordó que “en muchos casos hay convenios firmados que establecen que estas cosas no deben plantearse de esta manera”.

AEBU adelantó que planteará su posición “en las mesas de negociación que correspondan”. “Veremos el camino —dijo Iglesias—. AEBU siempre ha tenido capacidad y voluntad de negociar”.

Más allá del horario: los problemas de fondo

Desde el Consejo del Sector Financiero Privado sostienen que mejorar la atención al público requiere mucho más que un cambio de horario.

“Antes de discutir el horario, hay otros temas que preocupan”, indicó Iglesias, mencionando el retiro de agencias, la eliminación de cajas presenciales y la extranjerización de servicios, como los call centers.

“Para el público significa que lo atiende una persona que no está enmarcado en la plaza y la idiosincracia uruguaya, y son cuestiones que afectan”, advirtió.

“Si la preocupación de la ABPU es brindar un mejor servicio y una mejor atención a los uruguayos, sería importante poner todos estos temas sobre la mesa”, añadió.