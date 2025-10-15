Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
21°C
cielo claro
Jueves:
Mín  16°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / CONFLICTO

AEBU denuncia un "diálogo sin voluntad real" con Abitab y anuncia nuevas medidas

“Abitab mantiene diálogo con AEBU, pero no ha mostrado voluntad real de negociar”, cuestionó el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, José Iglesias

15 de octubre 2025 - 8:39hs
Sede de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU
Sede de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU

El conflicto entre AEBU y Abitab volvió a las calles este martes, cuando el Consejo del Sector Financiero Privado del sindicato bancario se movilizó frente a las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en Fernández Crespo y Lima, para exigir el reconocimiento del gremio y la apertura efectiva de la negociación colectiva.

La protesta incluyó un paro de una hora y una concentración con carteles que resumían el reclamo de los trabajadores: “No pedimos privilegios, exigimos derechos” y “Negociar es un derecho, no una opción”.

Durante el acto, el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, José Iglesias, cuestionó duramente la actitud de la empresa. “Abitab mantiene diálogo con AEBU, pero no ha mostrado voluntad real de negociar”, afirmó. Iglesias recordó que, a pesar de múltiples instancias bipartitas y reuniones en el Ministerio de Trabajo, la empresa reconoció que los planteos sindicales eran razonables, pero “no concretó ningún acuerdo”.

Más noticias
El presidente Yamandú Orsi
VIAJE OFICIAL

Orsi inicia su viaje a Europa este miércoles: invitará al papa León XIV a visitar Uruguay

todo fue por justicia y es un martir: las primeras declaraciones de pablo laurta, el uruguayo sospechoso de tres asesinatos en argentina
POLICIALES

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras declaraciones de Pablo Laurta, el uruguayo sospechoso de tres asesinatos en Argentina

El dirigente también rechazó el argumento de Abitab de haber firmado un convenio con “un sindicato que no conocemos”. “La empresa debe negociar con la organización legítima de los trabajadores. No queremos una democracia en la que algunos ganen mucho y otros poco, sino una con igualdad social”, expresó ante los manifestantes.

Por su parte, Adrián Jurado, integrante de la Comisión Representativa, repasó que las negociaciones comenzaron en noviembre de 2024 y detalló los seis puntos de la plataforma sindical: mejoras en presentismo, alimentación, licencias, libreta de conducir, capacitaciones y concursos internos. “Son reclamos razonables que no afectan la situación económica de la empresa, cuyos últimos balances fueron los mejores de la década”, subrayó.

Ante la falta de avances, AEBU anunció que continuará con nuevas medidas hasta que Abitab reconozca al sindicato y se siente a negociar de manera efectiva.

Temas:

AEBU Abitab

Seguí leyendo

Las más leídas

Fede Valverde ante Pachuca en el Mundial de Clubes
ESPAÑA

Se conocieron los sueldos anuales de los futbolistas de Real Madrid y Federico Valverde ocupa un lugar de privilegio

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas
FÚTBOL

El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

Fiscal pedirá prorrogar prohibición de salir del país a Ignacio González, indagado por estafa en Pérez Marexiano, e indaga a directores de la sociedad de bolsa
INDAGATORIA PENAL

Fiscal pedirá prorrogar prohibición de salir del país a Ignacio González, indagado por estafa en Pérez Marexiano, e indaga a directores de la sociedad de bolsa

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos