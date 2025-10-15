AEBU denuncia un "diálogo sin voluntad real" con Abitab y anuncia nuevas medidas

Sede de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU

El conflicto entre AEBU y Abitab volvió a las calles este martes, cuando el Consejo del Sector Financiero Privado del sindicato bancario se movilizó frente a las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en Fernández Crespo y Lima, para exigir el reconocimiento del gremio y la apertura efectiva de la negociación colectiva.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La protesta incluyó un paro de una hora y una concentración con carteles que resumían el reclamo de los trabajadores: “No pedimos privilegios, exigimos derechos” y “Negociar es un derecho, no una opción”.

Durante el acto, el presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, José Iglesias, cuestionó duramente la actitud de la empresa. “Abitab mantiene diálogo con AEBU, pero no ha mostrado voluntad real de negociar”, afirmó. Iglesias recordó que, a pesar de múltiples instancias bipartitas y reuniones en el Ministerio de Trabajo, la empresa reconoció que los planteos sindicales eran razonables, pero “no concretó ningún acuerdo”.

El dirigente también rechazó el argumento de Abitab de haber firmado un convenio con “un sindicato que no conocemos”. “La empresa debe negociar con la organización legítima de los trabajadores. No queremos una democracia en la que algunos ganen mucho y otros poco, sino una con igualdad social”, expresó ante los manifestantes.

Por su parte, Adrián Jurado, integrante de la Comisión Representativa, repasó que las negociaciones comenzaron en noviembre de 2024 y detalló los seis puntos de la plataforma sindical: mejoras en presentismo, alimentación, licencias, libreta de conducir, capacitaciones y concursos internos. “Son reclamos razonables que no afectan la situación económica de la empresa, cuyos últimos balances fueron los mejores de la década”, subrayó. Ante la falta de avances, AEBU anunció que continuará con nuevas medidas hasta que Abitab reconozca al sindicato y se siente a negociar de manera efectiva.