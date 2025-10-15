Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  16°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Nacional / ANTEL ARENA

Fernanda Cardona y otros jerarcas serán convocados a Comisión del Senado por cambios en la gestión del Antel Arena

El polideportivo dejará de estar en manos de un privado y será gestionado por una subsidiaria de la empresa estatal

15 de octubre 2025 - 19:48hs
La ministra de Industria, Fernanda Cardona. Archivo&nbsp;

La ministra de Industria, Fernanda Cardona. Archivo 

Foto: Inés Guimaraens

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el directorio de Antel serán convocados a Comisión del Senado, a solicitud de los legisladores blancos, debido a que la gestión del Antel Arena pasará a manos de una subsidiaria estatal.

El presidente de la empresa pública, Alejandro Paz, aseguró que se ahorrarán aproximadamente US$ 500 mil al año al gestionar por su cuenta, a través de la subsidiaria ITC, el polideportivo Antel Arena. La subsidiaria hasta ahora brinda consultorías tecnológicas y de ciberseguridad.

El polideportivo dejará de estar en manos del privado AIG Facilities, cuyo contrato vence el 31 de diciembre.

Más noticias
Vista aérea del Antel Arena. Archivo
EMPRESA PÚBLICA

Cambios en la gestión del Antel Arena: el gobierno asegura que ahorrará US$ 500 mil al año

Antel Arena fachada. Archivo
EMPRESAS PÚBLICAS

Gestión del Antel Arena pasará a manos de una subsidiaria estatal: para Raffo es una decisión "muy temeraria"

La decisión de Antel fue tomada solo por los representantes del oficialismo, mientras que la directora de la oposición, Laura Raffo, votó en contra.

A solicitud de los senadores nacionalistas, los integrantes de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios están coordinando con la ministra y con el directorio de la empresa pública su convocatoria.

Voces a favor y en contra de la determinación de Antel

_INE6569.webp
Vista a las afueras del complejo Antel Arena
Vista a las afueras del complejo Antel Arena

El presidente de la empresa de telecomunicaciones, Alejandro Paz, aseguró que la reducción de gastos permitirá "traer algún otro espectáculo más que hoy no está llegando al Antel Arena por algunos costos altos".

Según el presidente de Antel, la empresa seguirá "exactamente" el "mismo modelo de gestión" que existe hoy.

"No hay una pérdida de foco, Antel va a seguir haciendo exactamente lo mismo. No va a destinar ni una persona más al gerenciamiento del Antel Arena, pero sí rentabilizaremos mucho más el activo de marketing que hasta ahora no se le ha sacado todo el fruto", explicó.

Paz también se refirió al pliego licitatorio que el anterior gobierno de Luis Lacalle Pou había dejado redactado para convocar a una licitación internacional. "¿Por qué no lo hicieron? Porque en 2023 podían haberlo hecho, ellos llegaron a la conclusión de que no era la mejor opción. Llegamos a la misma, que no era la mejor conclusión hacer una licitación internacional", sostuvo.

La directora de Antel por la oposición, Laura Raffo, calificó de "muy temeraria" la decisión, dado que presenta "riesgos absolutamente innecesarios y que van a los bolsillos de todos los uruguayos".

"Si se empieza a gestionar el Antel Arena de manera directa y se pierde dinero, ¿con qué se cubre? Recordemos que Antel no tiene dinero propio. El dinero de Antel es lo que paga la gente cuando paga su servicio celular, cuando paga su servicio de internet. O sea que si el día de mañana hay un faltante de dinero, la única manera de rescatar eso es incrementando las tarifas", afirmó la economista.

Por otra parte, la exprecandidata del Partido Nacional cuestionó que no haya habido un "proceso competitivo" para elegir a la firma que se haga cargo de la gestión del Antel Arena.

Temas:

Fernanda Cardona Comisión de Industria Antel Arena Antel

Seguí leyendo

Las más leídas

Harry Kane y Declan Rice
ELIMINATORIAS UEFA

Inglaterra se clasificó al Mundial 2026 tras golear a Letonia y España quedó en la puerta: mirá los 28 clasificados

Cristiano Ronaldo
ELIMINATORIAS

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

Justicia decretó el concurso necesario de Daniela Cabral persona física por ser tomadora de ganado de Conexión Ganadera
CONCURSO DE ACREEDORES

Justicia decretó el concurso necesario de Daniela Cabral persona física por ser tomadora de ganado de Conexión Ganadera

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El próximo lunes es feriado no laborable para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: qué se celebra

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos