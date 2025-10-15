Sin solución para temporada de cruceros: ANP volvió a suspender licitación y no se sabe qué empresas pueden ofrecer remises a turistas

La Administración Nacional de Puertos (ANP) volvió a suspender la licitación para la utilización de un área para brindar el servicio de remises a turistas que arriban al puerto de Montevideo durante la temporada de cruceros . La estimación es que el primer barco llegue en los próximos días a Uruguay y no está claro cuáles son las empresas habilitadas para ofrecer el transporte a los cruceristas.

La historia comenzó en 2024 cuando la ANP realizó un llamado para la explotación de un área de estacionamiento y atención al público destinada al servicio de traslados en remises y camionetas (vans) de cruceristas que llegan a Montevideo .

Desde ese momento -previo a la anterior temporada anterior- el tema no alcanzó una resolución clara y casi un año después, el pasado 2 de octubre, la ANP dispuso un nuevo aplazamiento. Ese día, la Unidad de Licitaciones del organismo comunicó la suspensión hasta nuevo aviso de la licitación que tenía al 9 de octubre como fecha prevista para la apertura de las ofertas .

Días antes, una de las empresas interesadas, Carrasco Park , había presentado recursos de impugnación solicitando la suspensión de esa instancia. El efecto de los recursos es que frenan el procedimiento competitivo. Es decir, el llamado continúa vigente pero suspendido hasta tanto la ANP no se pronuncie sobre la impugnación presentada.

Para entender todo el proceso hay que remontarse a la primera licitación. A ese llamado se presentaron cuatro interesadas, la mejor puntuada fue Podestá, pero todas las propuestas recibieron observaciones. Por tanto, la Comisión Asesora de Adjudicaciones -luego de valorar análisis técnicos- declaró frustrada la licitación.

Martes 1. Montevideo ya se ha convertido en uno de los destinos más visitados por las empresas de cruceros

Este año, la ANP realizó un nuevo llamado en el que modificó el esquema de puntuación de las ofertas, que anteriormente estaba compuesto por el canon a pagar por la explotación del área para ofrecer el servicio (50%) y por la cantidad de vehículos disponibles para el traslado de cruceristas (50%). Con el cambio, el criterio quedó en 80% y 20%, respectivamente.

Entonces, Podestá presentó un recurso de revocación en el que planteó que la licitación se había convertido, con las variantes, en una “especie de remate o subasta” donde la oferta más conveniente desde un punto de vista económico sería la elegida.

Licitación suspendida

En setiembre pasado, el directorio de la ANP dejó sin efecto los cambios previstos para la puntuación de las ofertas y volvió al esquema anterior. El texto expuso que la marcha atrás se había tomado ante “la proximidad del inicio de la temporada de cruceros y la imperiosa necesidad de contar con el servicio de traslado de pasajeros”.

La decisión dio lugar a una nuevo proceso de impugnación con los recursos –administrativo y jerárquico- presentados, esta vez, por Carrasco Park. La empresa dijo en el documento presentado ante la ANP que la decisión tomada había sido “apresurada, inmotivada y sin fundamento de derecho alguno”.

El texto expresó que la resolución de “dejar sin efecto la modificación sin ninguna explicación técnica ni jurídica conlleva a una serie de interpretaciones que no son de derecho y que lleva a suspicacias de variada índole, que no se corresponden al concepto de buena administración”.

Añadió que “muchas veces el fin perseguido por el agente público puede no ser egoísta y hasta loable y sin embargo no ajustarse al fin debido ni a las formas en la cual la administración debe actuar”.

La presentación de los recursos generaron la suspensión de la licitación, comunicada por la ANP el 2 de octubre.

Al día siguiente, la empresa Podestá envió una nota al directorio de la ANP exigiendo la fundamentación que llevó a la postergación del llamado previsto para el 9 de octubre.

“Cuando empiecen a llegar los cruceros y no esté la logística pronta va a ser un papelón nacional, que excede a la licitación”, indicó a El Observador el representante legal de la compañía, Pablo Schiavi.

“El jerarca máximo es el directorio de la ANP. Tiene que levantar la suspensión y permitir la apertura de ofertas, ya que a efectos legales y políticos es el responsable de la situación”, concluyó.