Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 16 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el jueves 16 de octubre será un día nuboso en todo el país , con vientos de hasta 30 kilómetros por hora y con probables precipitaciones y tormentas en distintas zonas del Uruguay.

En la capital del país, la mañana estará nubosa con períodos de cubierto, neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora .

Para la tarde noche , estará nuboso con neblinas y vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 16 °C a los 21 °C .

Para al este del Uruguay se espera una mañana nubosa, con períodos de cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas . Así como también la presencia de nieblas y neblinas. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Durante la tarde noche estará nuboso, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos también serán de hasta 30 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 29 °C.

Suroeste

En esta zona estará nuboso con períodos de cubierto, nieblas y neblinas durante la mañana. Los vientos llegarán hasta 30 kilómetros por hora.

Para la tarde noche se esperan desmejoras con cielo nuboso y la probable formación de tormentas aisladas, junto a rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 30 °C.

Centro sur

Durante la mañana el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, probables precipitaciones y tormentas. También se espera la presencia de nieblas y neblinas. Como vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

En la tarde noche se espera que continúe nuboso con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 11 °C y los 29 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones y probables tormentas. Además se esperan neblinas y vientos de hasta 10 kilómetros por hora.

En la tarde noche estará nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas con vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 13 °C y los 29 °C.